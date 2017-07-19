Koç heyecanlandırıyor

Kanarya'nın basketbol takımının yeni transferi Sinan Güler, koç Zeljko Obradovic'i övdü. 34 yaşındaki oyuncu "Euroleague şampiyonuna geldim. Koç Obradovic'le bugüne kadar hep rakiptik. Onunla çalışmak beni heyecanlandırıyor" dedi.