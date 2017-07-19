 Koç heyecanlandırıyor – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Koç heyecanlandırıyor

    Koç heyecanlandırıyor
    Kanarya'nın basketbol takımının yeni transferi Sinan Güler, koç Zeljko Obradovic'i övdü. 34 yaşındaki oyuncu "Euroleague şampiyonuna geldim. Koç Obradovic'le bugüne kadar hep rakiptik. Onunla çalışmak beni heyecanlandırıyor" dedi.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:47
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