 ISLAk imzayı atmaya geliyor – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    ISLAk imzayı atmaya geliyor

    ISLAk imzayı atmaya geliyor

    Kanarya bir büyük transferi daha resmen bitirmeye yaklaştı. Önceki gün FOTOMAÇ’ın “İsla Fener’de” manşetiyle duyurduğu Şilili yıldız bugün İstanbul’da olacak, sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeyi imzalayacak

    Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar ve Elif Elmas'ı ardından sarı-lacivertliler 'yı da renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Şili'li futbolcu ile anlaşan Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Cagliari ile temaslarını sürdürüyordu. Dün tüm pürüzler çözüldü. Şili'nin başkenti Santiago'da bavulları hazır şekilde bu transferin sonuçlanmasını bekleyen Mauricio İsla da yola çıkıyor. 29 yaşındaki tecrübeli sağ bek bugün 23.30'da İstanbul'da olacak. Uzun uçak yolculuğu sonrası dinlenmeye çekilecek. Ardından sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

    ANLAŞMASI 3 YILLIK
    Mauricio İsla'nın Fenerbahçe'ye transfer hikayesindeki detaylar da ortaya çıktı. Şili'li yıldız, Cagliari'ye transfer olurken ücretinin bir kısmını Juventus ödüyordu. Ancak İtalyan devi bu parayı artık vermeyeceğini belirtince Cagliari de İsla'ya "Biz sana 1.4 milyon euro ödeyemeyiz" dedi. Tam da bu aşamada devreye giren Fenerbahçe, bonservis sorununu çözmesi durumunda transferin gerçekleşeceğini İsla'ya iletti. İtalya'daki gelişmeler sarı-lacivertlilerin istediği doğrultuda seyredince de 29 yaşındaki sağ bekin transferi gerçekleşti. Cagliari maliyetinden kurtulmak için bonservis bedeli istemedi, Kanarya da Mauricio İsla ile 3 yıllığına anlaştı.


    *Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Isla Şili'den yola çıktı.
    Avrupa'ya yazılıyor
    Mauricio İsla bonservis bedeli olmadan Fenerbahçe'ye katılacağı için Avrupa Ligi listesine adı yazılacak. Mehmet Ekici ve Carlos Kameni de kesin olarak bu listede yer alacak. Fenerbahçe, oyuncu satamazsa Avrupa Ligi listesine Mathieu Valbuena veya Nabil Dirar'dan sadece birini bildirebilecek. Oyuncu satışı olursa ikisinin birden adı yazılacak.

    Dirar sağ açığa
    Mauricio İsla'nın transferiyle birlikte, teknik direktör Aykut Kocaman'ın da eli güçlendi. Yeni transfer Nabil Dirar'ın hem sağ bek hem de sağ açıkta oynaması düşünülüyordu. Ancak bu durumda yedek oyuncu sıkıntısı yaşanacaktı. İsla'nın sağ bekte Şener ile forma rekabetine girmesi bekleniyor. Dirar ise sağ önde görev yapacak.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:32
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