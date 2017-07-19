ISLAk imzayı atmaya geliyor
Kanarya bir büyük transferi daha resmen bitirmeye yaklaştı. Önceki gün FOTOMAÇ’ın “İsla Fener’de” manşetiyle duyurduğu Şilili yıldız bugün İstanbul’da olacak, sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeyi imzalayacak
ANLAŞMASI 3 YILLIK
Mauricio İsla'nın Fenerbahçe'ye transfer hikayesindeki detaylar da ortaya çıktı. Şili'li yıldız, Cagliari'ye transfer olurken ücretinin bir kısmını Juventus ödüyordu. Ancak İtalyan devi bu parayı artık vermeyeceğini belirtince Cagliari de İsla'ya "Biz sana 1.4 milyon euro ödeyemeyiz" dedi. Tam da bu aşamada devreye giren Fenerbahçe, bonservis sorununu çözmesi durumunda transferin gerçekleşeceğini İsla'ya iletti. İtalya'daki gelişmeler sarı-lacivertlilerin istediği doğrultuda seyredince de 29 yaşındaki sağ bekin transferi gerçekleşti. Cagliari maliyetinden kurtulmak için bonservis bedeli istemedi, Kanarya da Mauricio İsla ile 3 yıllığına anlaştı.
*Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Isla Şili'den yola çıktı.
Avrupa'ya yazılıyor
Mauricio İsla bonservis bedeli olmadan Fenerbahçe'ye katılacağı için Avrupa Ligi listesine adı yazılacak. Mehmet Ekici ve Carlos Kameni de kesin olarak bu listede yer alacak. Fenerbahçe, oyuncu satamazsa Avrupa Ligi listesine Mathieu Valbuena veya Nabil Dirar'dan sadece birini bildirebilecek. Oyuncu satışı olursa ikisinin birden adı yazılacak.
Dirar sağ açığa
Mauricio İsla'nın transferiyle birlikte, teknik direktör Aykut Kocaman'ın da eli güçlendi. Yeni transfer Nabil Dirar'ın hem sağ bek hem de sağ açıkta oynaması düşünülüyordu. Ancak bu durumda yedek oyuncu sıkıntısı yaşanacaktı. İsla'nın sağ bekte Şener ile forma rekabetine girmesi bekleniyor. Dirar ise sağ önde görev yapacak.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:32
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Burak zirvesi
Toplam 31
Yorum
Taraftar Mavi Richarlison de Andrade ( Fluminense ) Santrafor sağ açık sol açık oynayabiliyor. Böyle oyuncuya talip olunmalı. Yaşı genç. Tam TS ye göre!
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 63
Yorum
serdar dursun özbek kafaya koydu rivadan gelen parayı bitirecek adamda haklı ünal aysaldan neyi eksik 1 milyar tlde özbek harcasın
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Fatih Terim, İstanbul’da
Toplam 28
Yorum
ömer te. Alın size milli takım futbol direktörü..
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