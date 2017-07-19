 ‘Herkes hocadan mutlu ’ – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    ‘Herkes hocadan mutlu ’

    ‘Herkes hocadan mutlu ’
    , A.Bilbao maçı sonrası takımın havasını anlattı. Rus futbolcu "Şu ana kadar bana göre yeni teknik direktörümüz Aykut Kocaman çok iyi gidiyor. Herkes onunla çalışmaktan dolayı mutlu" dedi. Neustadter, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini, zorlu maçlara hazır olduklarını belirtti.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:47
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