Fenerbahçe-Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Yeni transferler ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, şu ana kadar hazırlık maçlarında istediği sonuçları alamadı. Sporting Lizbon, Marsilya ve Atletico Bilbao maçlarında galibiyet yüzü göremeyen sarı lacivertliler, bu akşam turnuva kapsamında Monaco ile karşılaşacak. Peki Fenerbahçe-Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Yeni sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası'nda başlayan ve ardından 2. etap çalışmalarını İsviçre'nin Lozan kentinde sürdüren Fenerbahçe, oynadığı hazırlık maçlarında istediği sonuçları alamadı. Lozan'da sürdürdüğü hazırlık kampında Sporting Lizbon, Marsilya ve Atletico Bilbao maçlarında istenen performansı alamayan F.Bahçe, turnuvanın son maçında Fransa'nın Monaco takımıyla karşılaşacak.
Fenerbahçe-Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlamacak?
İsviçre'nin Lozan şehrinde sürdürdüğü kamp programı kapsamında Fenerbahçe nu akşam saat 20.00'de Monaco ile karşılaşacak. Mücadele Smart Spor ekranlarından yayınlanacak.
Hazırlık maçları kötü, lig başlangıcı iyi
2010-2013 yıllarında Fenerbahçe'yi çalıştıran Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımın başında hazırlık karşılaşmalarında başarılı sonuçlara imza atamadı. Ancak Kocaman'ın yönettiği Fenerbahçe, bu 3 sezonda lige 2 galibiyet ve 1 beraberlikle başladı. 2010 yılında oynadığı hazırlık maçlarında Alkmaar'a 2-0, Köln'e de 5-2 mağlup olan Fenerbahçe, yalnızca Genk karşısında 3-0 kazanmıştı. Sarı-lacivertliler o sezon lige 4-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle başlamıştı. Bir sonraki sezon, 3 Temmuz süreci nedeniyle lig geç başlamıştı. Fenerbahçe, bir önceki sezona göre hazırlık maçlarında daha iyi sonuçlara imza attı. Twente'ye 4-3 kaybeden sarı-lacivertliler, Standard Liege'i 3-1 yendi. Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynadığı hazırlık maçı ise 0-0 devam ederken yarıda kaldı. Sarı Kanaryalar, Sakaryaspor'u da 3-0'la geçti Bu tarihten sonra ligin eylül ayının ortasında başlayacağına karar verilmesiyle birlikte Fenerbahçe 3 hazırlık maçı daha yaptı. Sarı-lacivertliler, Nürnberg'i 2-1, Palermo'yu 3-2 ve Werder Bremen'i de 1-0 yendi. Fenerbahçe sezona da 1-0'lık Orduspor galibiyetiyle başladı.
2012-2013'te bütün maçlar berabere bitti
Fenerbahçe'deki son sezonunda özelikle savunma futbolu oynattığı için eleştirilen Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'si, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmeyi başardı. Ancak sezon öncesi hazırlık maçlarında ise yine bekleneni veremedi. MTK Budapeşte ile 1-1 berabere kalarak hazırlık maçlarına başlayan Fenerbahçe ardından Newcastle ile 1-1 ve Dinamo Tiflis ile 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin Wisla Krakow'la oynadığı son hazırlık maçı ise 0-0 devam ederken yarıda kaldı. Sarı-lacivertliler lige de Elazığspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak başladı..
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:56
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G.Saray’ın işi çok zor
Toplam 12
Yorum
gerçekleri görmüyor kimse adamlar gerçekçi hayalci değil ulan buraya gelen yabancı bile bozuluyor nasıl bir milletiz herkes polyanacı uçak indiriyoruz diye mutlu
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Volkan Şen Galatasaray'da
Toplam 125
Yorum
atila rivayı sattılar sıra klübün tapusuna geldi gs yönetimi gırtlağa kadar borç bırakıp gidecek
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Galatasaray, 29 yıl sonra ilk peşinde
Toplam 2
Yorum
gercek otarihteki futbolcular ruhla canla başla oynuyorlardı şimdikinlerde o g..... yok .gs avrupaya havlu atmıştır kimse boşuna ümitlenmesin
Fenerbahçe-Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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