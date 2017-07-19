 Fenerbahçe-Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

    <a href="/index/fenerbahce-monaco-maci?id=72f2ebd8-46c2-48b6-9592-2e93c96a2a32" class="" rel="tag">Fenerbahçe-Monaco maçı</a> saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

    Yeni transferler ile kadrosunu güçlendiren , şu ana kadar hazırlık maçlarında istediği sonuçları alamadı. , Marsilya ve maçlarında galibiyet yüzü göremeyen sarı lacivertliler, bu akşam turnuva kapsamında ile karşılaşacak. Peki saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

    Yeni sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası'nda başlayan ve ardından 2. etap çalışmalarını İsviçre'nin Lozan kentinde sürdüren , oynadığı hazırlık maçlarında istediği sonuçları alamadı. Lozan'da sürdürdüğü hazırlık kampında , Marsilya ve maçlarında istenen performansı alamayan F.Bahçe, turnuvanın son maçında Fransa'nın takımıyla karşılaşacak.

    Fenerbahçe-Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlamacak?
    İsviçre'nin Lozan şehrinde sürdürdüğü kamp programı kapsamında nu akşam saat 20.00'de ile karşılaşacak. Mücadele Smart Spor ekranlarından yayınlanacak.

    Hazırlık maçları kötü, lig başlangıcı iyi
    2010-2013 yıllarında Fenerbahçe'yi çalıştıran , sarı-lacivertli takımın başında hazırlık karşılaşmalarında başarılı sonuçlara imza atamadı. Ancak Kocaman'ın yönettiği Fenerbahçe, bu 3 sezonda lige 2 galibiyet ve 1 beraberlikle başladı. 2010 yılında oynadığı hazırlık maçlarında Alkmaar'a 2-0, Köln'e de 5-2 mağlup olan Fenerbahçe, yalnızca Genk karşısında 3-0 kazanmıştı. Sarı-lacivertliler o sezon lige 4-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle başlamıştı. Bir sonraki sezon, 3 Temmuz süreci nedeniyle lig geç başlamıştı. Fenerbahçe, bir önceki sezona göre hazırlık maçlarında daha iyi sonuçlara imza attı. Twente'ye 4-3 kaybeden sarı-lacivertliler, Standard Liege'i 3-1 yendi. Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynadığı hazırlık maçı ise 0-0 devam ederken yarıda kaldı. Sarı Kanaryalar, Sakaryaspor'u da 3-0'la geçti Bu tarihten sonra ligin eylül ayının ortasında başlayacağına karar verilmesiyle birlikte Fenerbahçe 3 hazırlık maçı daha yaptı. Sarı-lacivertliler, Nürnberg'i 2-1, Palermo'yu 3-2 ve Werder Bremen'i de 1-0 yendi. Fenerbahçe sezona da 1-0'lık Orduspor galibiyetiyle başladı.

    2012-2013'te bütün maçlar berabere bitti
    Fenerbahçe'deki son sezonunda özelikle savunma futbolu oynattığı için eleştirilen 'ın Fenerbahçe'si, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmeyi başardı. Ancak sezon öncesi hazırlık maçlarında ise yine bekleneni veremedi. MTK Budapeşte ile 1-1 berabere kalarak hazırlık maçlarına başlayan Fenerbahçe ardından Newcastle ile 1-1 ve Dinamo Tiflis ile 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin Wisla Krakow'la oynadığı son hazırlık maçı ise 0-0 devam ederken yarıda kaldı. Sarı-lacivertliler lige de Elazığspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak başladı..

    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:56
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