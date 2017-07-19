Yeni sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası'nda başlayan ve ardından 2. etap çalışmalarını İsviçre'nin Lozan kentinde sürdüren Fenerbahçe, oynadığı hazırlık maçlarında istediği sonuçları alamadı. Lozan'da sürdürdüğü hazırlık kampında Sporting Lizbon, Marsilya ve Atletico Bilbao maçlarında istenen performansı alamayan F.Bahçe, turnuvanın son maçında Fransa'nın Monaco takımıyla karşılaşacak.



Fenerbahçe-Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlamacak?

İsviçre'nin Lozan şehrinde sürdürdüğü kamp programı kapsamında Fenerbahçe nu akşam saat 20.00'de Monaco ile karşılaşacak. Mücadele Smart Spor ekranlarından yayınlanacak.

Hazırlık maçları kötü, lig başlangıcı iyi

2010-2013 yıllarında Fenerbahçe'yi çalıştıran Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımın başında hazırlık karşılaşmalarında başarılı sonuçlara imza atamadı. Ancak Kocaman'ın yönettiği Fenerbahçe, bu 3 sezonda lige 2 galibiyet ve 1 beraberlikle başladı. 2010 yılında oynadığı hazırlık maçlarında Alkmaar'a 2-0, Köln'e de 5-2 mağlup olan Fenerbahçe, yalnızca Genk karşısında 3-0 kazanmıştı. Sarı-lacivertliler o sezon lige 4-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle başlamıştı. Bir sonraki sezon, 3 Temmuz süreci nedeniyle lig geç başlamıştı. Fenerbahçe, bir önceki sezona göre hazırlık maçlarında daha iyi sonuçlara imza attı. Twente'ye 4-3 kaybeden sarı-lacivertliler, Standard Liege'i 3-1 yendi. Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynadığı hazırlık maçı ise 0-0 devam ederken yarıda kaldı. Sarı Kanaryalar, Sakaryaspor'u da 3-0'la geçti Bu tarihten sonra ligin eylül ayının ortasında başlayacağına karar verilmesiyle birlikte Fenerbahçe 3 hazırlık maçı daha yaptı. Sarı-lacivertliler, Nürnberg'i 2-1, Palermo'yu 3-2 ve Werder Bremen'i de 1-0 yendi. Fenerbahçe sezona da 1-0'lık Orduspor galibiyetiyle başladı.

2012-2013'te bütün maçlar berabere bitti

Fenerbahçe'deki son sezonunda özelikle savunma futbolu oynattığı için eleştirilen Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'si, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmeyi başardı. Ancak sezon öncesi hazırlık maçlarında ise yine bekleneni veremedi. MTK Budapeşte ile 1-1 berabere kalarak hazırlık maçlarına başlayan Fenerbahçe ardından Newcastle ile 1-1 ve Dinamo Tiflis ile 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin Wisla Krakow'la oynadığı son hazırlık maçı ise 0-0 devam ederken yarıda kaldı. Sarı-lacivertliler lige de Elazığspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak başladı..