Fenerbahçe, Monaco karşısında umut verdi
Sezon öncesi kampında üst düzey takımlarla karşılaşan Fenerbahçe, Monaco ile yaptığı hazırlık maçında sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin golünü 79. dakikada Miroslav Stoch kaydederken, ortaya konan performans yeni sezon öncesi olumlu sinyaller verdi
Fenerbahçe, İsviçre kampındaki son hazırlık maçında Fransa şampiyonu Monaco'yle karşılaştı.
Sarı-lacivertliler sahaya; Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Simon Kjaer, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Alper Potuk, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Valbuena, Josef de Souza ve Robin Van Persie 11'iyle çıktı.
Son 3 hazırlık maçında gol atamayan Fenerbahçe, Sporting Lizbon ve Olympique Marsilya'ya 70'ten sonra kalesinde gördüğü gollerle kaybetmişti.
Monaco karşısında ilk devreye golsüz eşitlikle giren sarı-lacivertliler, 53. dakikada Thomas Lemar'ın golüne engel olamadı.
Monaco 46,48 ve 71. dakikalarda 5 oyuncu değişikliği yaparken, Aykut Kocaman 75. dakikada 5 oyuncu birden değiştirdi.
Etkili bir futbol sergileyen sarı-lacivertliler aradığı golü 78. dakikada Miroslav Stoch'la buldu.
Fenerbahçe, 78. dakikada Miroslav Stoch'un frikikten attığı muhteşem golle beraberliği yakaladı. Slovak futbolcu, ceza sahası çizgisi yakını sol çaprazından kullandığı frikikte topu tam 90'a yollayarak kaleci Benaglio'yu avladı.
Miroslav Stoch, sarı-lacivertlilerin hazırlık maçındaki gol hasretini de dindiren isim oldu. Sarı-lacivertliler tam 3 maç sonra (308 dakika) gol sevinci yaşadı.
Monaco karşısında galibiyet golünü arayan Fenerbahçe, 81'de Stoch'la yakaladığı net fırsatı değerlendiremedi.
Son bölümde üst üste pozisyonlar üreten Fenerbahçe'nin son 10 dakikadaki isabetli şutlarında Benaglio 3-4 kurtarışla takımını ayakta tutan isim oldu.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:01
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Tudor'u kızdıran istifa sorusu!
Toplam 19
Yorum
:D gol yemeden 3 tane atacaklarına ınanmıslar zor ama mucıze ıste belkı olur sanmıyorum ama :D bu futbol 1 haftada gelısmez :D
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Toplam 188
Yorum
murti20 ulan fenerbahceliler siz aldınızda yere göğe sığdıramamıştınız yıldız diye kaç para vererek aldınız şimdi konuşuyorsunuz
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Beşiktaş'a Çin yaramadı
Toplam 2
Yorum
:D hakemler ve tff olmadan buda basarıdır olsun en azından 2 gol var ılerleme olmus guzell :D
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