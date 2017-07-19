 Fenerbahçe, Monaco karşısında umut verdi – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    , Monaco karşısında umut verdi

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, Monaco karşısında umut verdi

    Sezon öncesi kampında üst düzey takımlarla karşılaşan , Monaco ile yaptığı hazırlık maçında sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin golünü 79. dakikada Miroslav Stoch kaydederken, ortaya konan performans yeni sezon öncesi olumlu sinyaller verdi

    , İsviçre kampındaki son hazırlık maçında Fransa şampiyonu Monaco'yle karşılaştı.

    Sarı-lacivertliler sahaya; Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Simon Kjaer, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Alper Potuk, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Valbuena, Josef de Souza ve Robin Van Persie 11'iyle çıktı.

    Son 3 hazırlık maçında gol atamayan , Sporting Lizbon ve Olympique Marsilya'ya 70'ten sonra kalesinde gördüğü gollerle kaybetmişti.

    Monaco karşısında ilk devreye golsüz eşitlikle giren sarı-lacivertliler, 53. dakikada Thomas Lemar'ın golüne engel olamadı.

    Monaco 46,48 ve 71. dakikalarda 5 oyuncu değişikliği yaparken, Aykut Kocaman 75. dakikada 5 oyuncu birden değiştirdi.

    Etkili bir futbol sergileyen sarı-lacivertliler aradığı golü 78. dakikada Miroslav Stoch'la buldu.

    Fenerbahçe, 78. dakikada Miroslav Stoch'un frikikten attığı muhteşem golle beraberliği yakaladı. Slovak futbolcu, ceza sahası çizgisi yakını sol çaprazından kullandığı frikikte topu tam 90'a yollayarak kaleci Benaglio'yu avladı.

    Miroslav Stoch, sarı-lacivertlilerin hazırlık maçındaki gol hasretini de dindiren isim oldu. Sarı-lacivertliler tam 3 maç sonra (308 dakika) gol sevinci yaşadı.

    Monaco karşısında galibiyet golünü arayan Fenerbahçe, 81'de Stoch'la yakaladığı net fırsatı değerlendiremedi.

    Son bölümde üst üste pozisyonlar üreten Fenerbahçe'nin son 10 dakikadaki isabetli şutlarında Benaglio 3-4 kurtarışla takımını ayakta tutan isim oldu.

    Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:01
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