Elif Elmas’ta ‘Barça’ korkusu!

F.Bahçe, henüz 18 yaşına girmediği için imza attıramadığı Elif Elmas'ta temkinli hareket ediyor.

Spor hukukçuları, Rabotnicki'de profesyonel statüde oynayan 17 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme yapılmasında bir mani olmadığını savunuyor ama ortada bir Barcelona örneği var. Barça, 18 yaşından genç oyuncuların imzasında usulsüzlük yaptığı için 2 dönem transfer cezası almış, bu yüzden Arda'yı 6 ay oynatamamıştı. FİFA'dan görüş isteyen Kanarya, şimdilik beklemede...