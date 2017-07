Doğru adamı bulmuşlar

SNEİJDER

Fenerbahçe'de geçmiş iki sezonun aksine bu senegörüntüsü çizenLozan kampında medyaya çok çarpıcı açıklamalar yaptı.bu yana ilk kez bu kadar geniş kapsamlı bir röportaj veren Hollandalı yıldız, çok iyi bir sezon geçireceklerinin işaretlerini aldığını, çünkügibi donanımlı bir hocayla çalıştıklarını söyledi. İşte Van Persie 'nin açıklamaları:benim hakkımda söylediklerini duyduğumda gerçekten çok büyük mutluluk yaşadım.Bu heyecanın nedeni, hocanın hem kişiliği hem de taktiksel anlamda bize anlattıkları... İstediklerini anlatış şekli de gerçekten harika. Gelecek vadeden bir görüntüdeyiz şu anda.futbolcunun kendini mutlu hissetmesi son derece önemlidir. Mutlu olduğunuzda, her gün, her idmanda,o zaman güzel şeyler birleşir ve daha da güzel bir tablo ortaya çıkar. Herkesin bu işin bir parçası olması gerekiyor. Birlikte yapma hissini veriyor şu anda bize hocamız.katılan 10 tane yeni isim var teknik ekimizde. Hepsi son derece profesyonel, onlara istatistiklerinizle ilgili, verilerinizle ilgili bir soru sorduğunuzda hemen cevaplıyorlar.Gerçekten çok profesyonel bir çalışma tarzları var. Bu anlamda çok mutluyum zaten.Kulüp için çok büyük tarihi olan bir futbolcu ve teknik direktör. Teknik direktör olarak da çok önemli kupalar ve başarılar kazandı yıllar önce. Umarım uzun bir süre Fenerbahçe'nin başında kalır.Bence Fenerbahçe'yi ileriye götürecek doğru adam Aykut Kocaman.ve bu doğrultuda takımın gelişmesi için süreci kendi yollarıyla işletiyor. Herkes ona inanıyor. Herkes onu doğruluyor ve onun felsefesine inanıyor."Son 2 yılıma bakacak olursak daha iyisini yapabilir miydim? Evet yapabilirdim. Ben daha iyisini yapmak istiyor muyum? Tabii ki istiyorum. Mutlaka daha iyisi olsun istiyorum, kendimi çok geliştirmek istiyorum. Bu yıl daha iyi noktalarda olmak istiyorum. Takım için daha önemli olmak, daha fazla katkıda bulunmak istiyorum. Fenerbahçe'de en mutlu dönemimi yaşıyorum."Ben her zaman daha iyisini yapmaya gayret gösterdim kariyerimde. Örneğin Arsenal'de gol sayısı olarak en iyi seviyeye ulaştığım, 37 gol attığım sezon var. 45 olabilirdi bana göre. Ben o sezona bile bu şekilde bakıyorum. Mümkün müydü 45 gol? Evet mümkündü. Tabii sadece istatistik değil mesele; ben sadece gol sayısına, asist sayısına bakan bir insan değilim. Çünkü buradaki futbolun bir parçası olabilmek, sahadaki oyuna katkı sağlayabilmek son derece önemli. Şu anda burada hoşuma giden de tam olarak bu...""Bizim isteğimiz bu sezonu kupalarla kapatmak. 1 kupa olur, 2 kupa olur ama ne olursa olsun bu sezon kupalar getirmek istiyoruz bu kulübe. Hedefimiz kesinlikle bu. O seviyeye gelebilmek için de devamlı gelişimimizi sürdürmek lazım. Bunu nasıl yapıyoruz? Birbirimizle futbol konuşarak yapıyoruz bunu. Birlik duygusunu hissetmeye gayret göstererek yapıyoruz.""Hazırlık maçlarındaki skorlara çok fazla bakmamak gerek. Şu anda kazanmak ya da kaybetmek çok önemli değil. Şu anda önemli olan gelişmek ve birbirimizi daha iyi anlayabilmek... Çok iyi gidiyoruz, herkes pozitif, herkes gelecek adına büyük heyecanlar duyuyor.""Son 6 yılımda 6 değişik hocayla çalışmak benim için çok farklı. Çünkü Arsenal'de 8 yıl aynı hocayla çalıştım. Feyenoord'da da 2,5 yıl aynı hoca vardı. Milli takımda da durum keza böyle. Yani kariyiremin ilk yılları teknik direktör açısından gayet istrkarlıydı. Uzun yıllar aynı hocayla çalışmak iyi.""Sneijder ile ilgili hiçbir şey söyleyemem çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Bu yüzden yorum yapmak istemiyorum"Türkiye Ligi iyi oyuncuların olduğu çok zor bir lig. Çok iyi takımlar var. Küçük gözüken takımlar bile futbol oynamaya çalışıyor ve gerçekten iyi oyuncuları var. Yaşadığım 2 yılım var burada. Bu tecrübeyle neler olacağını biliyorum. Özel hayatımda da bu böyle; Türk hayat tarzına alıştım artık."