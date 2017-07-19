Bugünkü rakip Fransız Monaco

Yeni sezon hazırlıklarına bu sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek Fenerbahçe, TSİ 20.00'de ise Fransız ekibi Monaco ile bir hazırlık maçı oynayacak. Sarı-lacivertli ekip bundan önce oynadığı karşılaşmalarda galibiyet alamadı. Juventus Bükreş, Sporting Lizbon ve Marsilya'ya yenilen Kanarya İspayol ekibi Atletic Bilbao ile golsüz berabere kalmıştı.



Kanarya durmuyor

İsviçre'nin Lozan kentinde kamp yapan Fenerbahçe, çalışmalarına akşam antrenmanıyla devam etti. Kocaman yönetiminde yapılan antrenmanda, A.Bilbao maçında oynayanlar salonda, diğerleri sahada çalıştı