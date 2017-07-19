Aykut Kocaman 2 transferi açıkladı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Monaco maçı sonraso yaptığı açıklamda, "Eljif ve Isla aramıza katılacak. Katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz" dedi.
Sarı-lacivertliler, İsvçire kampının son hazırlık maçında Monaco ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan teknik direktör Aykut Kocaman transfer müjdesi verdi. Kocaman, "Eljif ve Isla aramıza katılacak. Katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz. Eljif, daha genç bir oyuncu, beklentiler yüksek. Isla, transferi gerçekleşirse, uluslararası arenada 1. sınıf oyunculardan bir tanesi, standartı yüksek. Katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:40
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"Edepsiz bir teklif aldım, gittim"
Toplam 25
Yorum
lafa gelince milyon avroları alırken profesyonel cereme ödemeye gelince duygusal...oh varsa öyle biyer yerini söyleyin..
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Yıldırım’dan 19.07 kutlaması
Toplam 7
Yorum
volkanı emekliye sevk et monaco maçında volkan yine yumurtladı gol.
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"Edepsiz bir teklif aldım, gittim"
Toplam 25
Yorum
Türkiye !!! ALLAH RIZASI IÇIN ŞENOL GUNESI MILLI TAKIMA GETIRIN AALLAHHH RIZASI ICIINNNN ..... BIR GALATASARAYLI OLARAK ŞENOL GUNESI MILLI TAKIMA ISTYRM
Aykut Kocaman 2 transferi açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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