 Aykut Kocaman 2 transferi açıkladı – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    2 transferi açıkladı

    Aykut Kocaman 2 transferi açıkladı

    Fenerbahçe Teknik Direktörü , Monaco maçı sonraso yaptığı açıklamda, "Eljif ve Isla aramıza katılacak. Katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz" dedi.

    Sarı-lacivertliler, İsvçire kampının son hazırlık maçında Monaco ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan teknik direktör transfer müjdesi verdi. Kocaman, "Eljif ve Isla aramıza katılacak. Katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz. Eljif, daha genç bir oyuncu, beklentiler yüksek. Isla, transferi gerçekleşirse, uluslararası arenada 1. sınıf oyunculardan bir tanesi, standartı yüksek. Katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:40
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