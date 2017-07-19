Aykut Kocaman 2 transferi açıkladı

Sarı-lacivertliler, İsvçire kampının son hazırlık maçında Monaco ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan teknik direktör Aykut Kocaman transfer müjdesi verdi. Kocaman, "Eljif ve Isla aramıza katılacak. Katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz. Eljif, daha genç bir oyuncu, beklentiler yüksek. Isla, transferi gerçekleşirse, uluslararası arenada 1. sınıf oyunculardan bir tanesi, standartı yüksek. Katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.