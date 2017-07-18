‘Zor ama Türkler ısrarlı’
Menajeri, Fenerbahçe’nin Perez’den vazgeçmediğini söyledi
Fenerbahçe, Arsenal'in gözden çıkardığı Lucas Perez için de görüşmelerini devam ettiriyor. İspanyol golcünün menajeri Rodrigo Fernandez Lovelle konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı. Lovelle, sarı-lacivertlilerin Arsenal'in yeni sezon kamp çalışmalarına almadığı 28 yaşındaki forvetten vazgeçmediğini belirtirken, "Fenerbahçe, Lucas Perez için görüşmelerini devam ettiriyor. Fakat Arsenal onu kiralık olarak vermek istemiyor. Transfer şu an zor olsa da Türkler Perez'de ısrarlı" ifadelerini kullandı.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 03:48
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