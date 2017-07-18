 Wiel’e Premier Lig'den teklif – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    Wiel’e Premier Lig'den teklif

    Wiel’e Premier Lig'den teklif
    F.Bahçe'ye Gregory van der Wiel müjdesi geldi... Crystal Palace'ın başına geçen Frank De Boer'in, Ada ekibinin yönetimden F.Bahçe'de 'istenmeyen adam' ilan edilen Hollandalı sağ bekin alınmasını talep ettiği iddia edildi. The Mirror gazetesi, De Boer'in talebi doğrultusunda Palace yönetiminin sarı-lacivertlilerle temas kurduğunu yazdı.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:42
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