Gurbette yoğun ilgi
HAZIRLIKLARINI İsviçre'de sürdüren Fenerbahçe, gurbetçilerimizin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Dün Yverdon şehrinde İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile oynanan karşılaşmayıda yüzlerce Fenerbahçeli futbolsever izledi. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve futbolculara büyük ilgi gösteren gurbetçi taraftarlarımız bol bol imza alıp, fotoğraf çektirdi.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 03:48
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