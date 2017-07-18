Formayı bir kaparsa kimse geri alamaz!
Fenerbahçe’nin sadece 200 bin euro ödeyerek transfer ettiği Elif Elmas, 16 yaşında Makedonya Milli Takımı forması giymiş müthiş bir yetenek
Kanarya, yaz transfer sezonundaki 5. transferini gerçekleştirip Makedonya'nın Rabotnicki takımından Elif Elmas'ı renklerine kattı. 17 yaşındaki yıldız, kulübüne sadece 200 bin euro yetiştirme bedeli ödenerek 5 yıllığına Fenerbahçeli yapıldı. Kanarya oyuncuyu, aralarında Ajax, Dortmund ve Manchester City gibi devlerin de bulunduğu birçok Avrupa ekibinin elinden kaptı. 2015'ten beri A takım formasını giydiği Rabotnicki'de geçen sezon 35 maçta 7 gol-7 asistlik bir performans tutturan Türk asıllı Elif, 16 yaşında Makedonya Milli Takımı'nın formasını giymiş (İspanya'ya karşı) müthiş bir yetenek. Orta alanda on numara mevkiinde oynuyor ve göz kamaştırıcı futbol yeteneğine ve top tekniğine sahip...
Milli kayıp
F.Bahçe'ye direkt A takımda oynatılması için alınan Elif'in Türk Milli Takımı forması giymesi için çok uğraşıldı ancak yeterli akrabalık bağı olmadığı için bu gerçekleşmedi. 2016'da Makedonya'da en iyi genç oyuncu seçilen, 'Eljif' olarak de çağrılan 1.82'lik yıldızı Trabzonspor da istemişti.
'18 yaşa takıldı' iddiası
F.Bahçe'nin Elif Elmas'ı 18 yaşından küçük olduğu için bir sonraki transfer sezonunun başladığı ocak ayına kadar oynatamayacağı öne sürüldü. Ancak Makedon yıldız için böyle bir tehlikenin olmadığı, eski kulübüyle profesyonel sözleşmesi bulunması ve ailesinin de izin vermesiyle 18'ini beklemeden takıma katılabileceği öğrenildi. Babasına İstanbul'da iş bulunan Elif için yine de FİFA'dan da görüş alınacağı belirtildi.
Milli kayıp
F.Bahçe'ye direkt A takımda oynatılması için alınan Elif'in Türk Milli Takımı forması giymesi için çok uğraşıldı ancak yeterli akrabalık bağı olmadığı için bu gerçekleşmedi. 2016'da Makedonya'da en iyi genç oyuncu seçilen, 'Eljif' olarak de çağrılan 1.82'lik yıldızı Trabzonspor da istemişti.
'18 yaşa takıldı' iddiası
F.Bahçe'nin Elif Elmas'ı 18 yaşından küçük olduğu için bir sonraki transfer sezonunun başladığı ocak ayına kadar oynatamayacağı öne sürüldü. Ancak Makedon yıldız için böyle bir tehlikenin olmadığı, eski kulübüyle profesyonel sözleşmesi bulunması ve ailesinin de izin vermesiyle 18'ini beklemeden takıma katılabileceği öğrenildi. Babasına İstanbul'da iş bulunan Elif için yine de FİFA'dan da görüş alınacağı belirtildi.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 03:58
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