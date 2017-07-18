Fenerbahçe'ye tanıdık golcü
Kanarya, Everton’la 2020’ye kadar kontratı olan 27 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralamak için başvuru yaptı. Ada basını, Hull City ve Burnley’in de devrede olduğunu duyurdu
Kadrosunu kiralık bir forvetle takviye etmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim Oumar Niasse oldu. Ada'da yayın papan teamtalk.com'un haberine göre; sarı-lacivertli ekip Everton'a satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi yaptı. Ancak Kanarya bu transferde tek değil. Niasse'ye, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık geçirdiği Hull City'nin yanı sıra Burnley talip. Premier Lig'den düşen Hull City, Oumar Niasse'nin 17 maçlık performansından (4 gol-1 asist) memnun kalmıştı Teamta lk'ın haberinde, Fenerbahçe'nin Niasse ile bu kadar yakından ilgilenmesini, Robin Van Persie ile yolları ayırma ihtimaline bağladı. RvP'yi eski kulübü hollanda şampiyonu Feyenoord'un haricinde Premier Lig'den de isteyen takımlar olduğu vurgulandı.
Galatasaray da istemişti
Everton'ın hocası Ronald Koeman, 2020'ye kadara kontratı bulunan Niasse'yi takımda istemiyor. Senegalli forvet de bunu bildiği için takımdan ayrılmak istiyor.
Chelsea'nin yol verdiği, F.Bahçe'nin gündeminde olan Loic Remy'yi isteyen Everton'un bu transferi gerçekleştirmesi halinde Niasse'nin çubukluya daha da yaklaşacağı vurgulandı. Galatasaray, Niasse'yi geçen sezonun devre arasında renklerine katmak için uzun çaba sarf etmiş ancak yüksek maliyete takılan transferi sonuçlandıramamıştı.
Yıldızını Akhisar'da parlattı
Oumar Niasse'nin yıldızı Akhisar Belediye'de parladı. Ege temsilcisinde 2013-14 sezonunda 34 maçta 12 gol atan yetenekli forvet, 5.5 milyon euro bonservis bedeliyle Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu. 1.5 sezonda 17 gol atıp 9 asist yaptığıR us ekibinden 2015-16 sezonun devre arasında 18 milyon euro karşılığında Everton'a geçen Niasse, burada sadece 5 lig maçı oynadı, hiç gol atamadı. Senegalli golcü, kiralandığı Hull City'de ise kendini toparladı. 1.82 boyundaki Niasse, 8 milli maçta 3 gol attı.
Galatasaray da istemişti
Everton'ın hocası Ronald Koeman, 2020'ye kadara kontratı bulunan Niasse'yi takımda istemiyor. Senegalli forvet de bunu bildiği için takımdan ayrılmak istiyor.
Chelsea'nin yol verdiği, F.Bahçe'nin gündeminde olan Loic Remy'yi isteyen Everton'un bu transferi gerçekleştirmesi halinde Niasse'nin çubukluya daha da yaklaşacağı vurgulandı. Galatasaray, Niasse'yi geçen sezonun devre arasında renklerine katmak için uzun çaba sarf etmiş ancak yüksek maliyete takılan transferi sonuçlandıramamıştı.
Yıldızını Akhisar'da parlattı
Oumar Niasse'nin yıldızı Akhisar Belediye'de parladı. Ege temsilcisinde 2013-14 sezonunda 34 maçta 12 gol atan yetenekli forvet, 5.5 milyon euro bonservis bedeliyle Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu. 1.5 sezonda 17 gol atıp 9 asist yaptığıR us ekibinden 2015-16 sezonun devre arasında 18 milyon euro karşılığında Everton'a geçen Niasse, burada sadece 5 lig maçı oynadı, hiç gol atamadı. Senegalli golcü, kiralandığı Hull City'de ise kendini toparladı. 1.82 boyundaki Niasse, 8 milli maçta 3 gol attı.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 03:09
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Fenerbahçe'ye tanıdık golcü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.