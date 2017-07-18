Ekpe Udoh’un yerine Robinson

UTAH Jazz'a kaptırdığı Udoh'un boşluğunu doldurmak için kolları sıvayan F.Bahçe'nin, NBA'den Thomas Robinson ile anlaştığı ileri sürüldü. 26 yaşındaki uzun forvet, NBA kariyerinde Sacramento, Houston, Portland, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets ve Lakers formaları giydi. Robinson'un 313 maçtaki kariyer ortalamaları 4.9 sayı, 4.8 ribaund şeklinde.