Dörtte sıfır!

Sarı-lacivertliler, İsviçre’de İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile oynadığı hazırlık maçından golsüz beraberlikle ayrıldı. Genç isimlerin şans verdiği maçta Bilbao, bir penaltı kaçırdı

Fenerbahçe, sezon öncesi dördüncü hazırlık maçında İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kaldı. Yverdon şehrinde oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler pozisyona girmekte zorlandı. Ancak etkili savunma futboluyla Athletic Bilbao'ya da fazla fırsat tanımadı.



Hücum organizasyonları açısından kısır geçen karşılaşmada İspanyol temsilcisi, 17. dakikada Aduriz ile bir penaltı atışından yararlanamadı. Kamp dönemindeki dördüncü hazırlık maçında da galibiyetle tanışamayan Fenerbahçe, kamptaki beşinci maçını yarın Fransız temsilcisi Monaco ile oynayacak.



Luce'den yakın takip

G.Saray'da tartışılan Tudor'un yerine ismi sarı-kırmızılı kulüple anılan Mircea Lucescu, dün Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao ile oynadığı maçı tribünden izledi. Rumen hocanın, Dinamo Bükreş ile Avrupa kupalarında eşleşen Bilbao'yu yakın takibe aldığı ifade edildi.



Alper Potuk korkuttu

Athletic Bilbao ile oynanan maçta Alper Potuk sakatlandı. İkinci yarının başında Dirar'ın yerine dahil olan Alper sakatlığın ardından bir süre kendini denedi. Sonra kenara değişiklik işareti yaptı ve yerini Salih'e bıraktı. Genç oyuncunun durumu bugün netleşecek