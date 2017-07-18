Aziz Yıldırım'dan F.Bahçeliler Günü mesajı

Aziz Yıldırım tüm kulüp üyelerinin ve sarı-lacivertli taraftarların Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı. Mesajın tamamı şu şekilde;



"Büyük Fenerbahçe camiasının 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlar; başta büyük taraftarlarımız olmak üzere Divan Kurulu, Kongre ve Temsilci üyelerimize, tüm takımlarımızda forma giyen sporcularımız ve teknik heyetlerimize, idari personelimize ve çalışanlarımıza, başarılarla dolu bir sezon dilerim."