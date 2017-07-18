Aziz Yıldırım'dan F.Bahçeliler Günü mesajı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü için, Fenerbahçe resmi internet sitesi üzerinden bir mesaj yayınladı.
Aziz Yıldırım tüm kulüp üyelerinin ve sarı-lacivertli taraftarların Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı. Mesajın tamamı şu şekilde;
"Büyük Fenerbahçe camiasının 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlar; başta büyük taraftarlarımız olmak üzere Divan Kurulu, Kongre ve Temsilci üyelerimize, tüm takımlarımızda forma giyen sporcularımız ve teknik heyetlerimize, idari personelimize ve çalışanlarımıza, başarılarla dolu bir sezon dilerim."
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 20:56
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 49
Yorum
0054 C.A. AYNEN ÖYLE KARDEŞİM ÇOK HAKLISIN BİLENDE KONUŞUYOR BİLMEYENDE.YILLARDIR BU KULÜP GEREKSİZ TRANSFERLERLE BU HALE GETİRİLMİŞ GS İŞİ ÇOK ZOR.
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Galatasaray'ın rakibi Östersunds, İstanbul'a geldi
Toplam 2
Yorum
uA ne olacak gelip istanbuldada yenip gidecekler galatasarayli futbolcularda sifir hirs var östersunds >> veni vedi vici yapacak....
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Lens'e pençe
Toplam 30
Yorum
Lens02 Gs 5 tane transfer yaptı sevilla as sagbekini aldı biz 35 yaşındaki pepeye 3 yıllık imza parası haric 15 m verioz olacak iş deil
Aziz Yıldırım'dan F.Bahçeliler Günü mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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