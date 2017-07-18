 Aziz Yıldırım'dan F.Bahçeliler Günü mesajı – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    Aziz Yıldırım'dan F.Bahçeliler Günü mesajı

    Aziz Yıldırım'dan F.Bahçeliler Günü mesajı

    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 19.07 için, Fenerbahçe resmi internet sitesi üzerinden bir mesaj yayınladı.

    Aziz Yıldırım tüm kulüp üyelerinin ve sarı-lacivertli taraftarların 'nü kutladı. Mesajın tamamı şu şekilde;

    "Büyük Fenerbahçe camiasının 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlar; başta büyük taraftarlarımız olmak üzere Divan Kurulu, Kongre ve Temsilci üyelerimize, tüm takımlarımızda forma giyen sporcularımız ve teknik heyetlerimize, idari personelimize ve çalışanlarımıza, başarılarla dolu bir sezon dilerim."

    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:56
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