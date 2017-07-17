 Van der Wiel, Ada yolcusu – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    , Ada yolcusu

    <a href="/index/van-der-wiel?id=47927945-ed87-4e34-8c3b-b1a00a005f53" class="" rel="tag">Van der Wiel</a>, Ada yolcusu

    'de kadro dışı kalan 'i Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace transfer etmek istiyor.

    Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Gregory van der Wiel'le Premier Lig ekibi Crystal Palace ilgileniyor. Teknik Direktör Frank de Boer'un isteği doğrultusunda Hollandalı futbolcuyu transfer listesine alan Palace, önümüzdeki günlerde 'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

    Crystal Palace Teknik Direktörü Frank de Boer, Robin van Persie'nin ardından 'nin bir başka Hollandalı oyuncusu Gregory 'i de istiyor. 2 hafta önce yönetime Robin van Persie'nin alınması için talepte bulunan Frank de Boer, şimdi de sarı-lacivertlilerin kadro dışı bıraktığı Gregory 'in alınmasını istedi. Hazırlıklarını takımdan ayrı olarak sürdüren Hollandalı futbolcunun bu transferdeki en büyük engeli yıllık ücreti.

    Geçtiğimiz sezon Paris Saint Germain'den Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı-lacivertlilerle 4 yıllık sözleşme imzalayan Gregory van der Wiel, beklentileri karşılayamamıştı. Crystal Palace yönetimi, bu transferi düşük maliyetle bitirmek için Gregory van der Wiel'den bonservisini almasını talep ediyor.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:06
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