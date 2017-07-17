Van der Wiel, Ada yolcusu
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Van der Wiel'i Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace transfer etmek istiyor.
Crystal Palace Teknik Direktörü Frank de Boer, Robin van Persie'nin ardından Fenerbahçe'nin bir başka Hollandalı oyuncusu Gregory van der Wiel'i de istiyor. 2 hafta önce yönetime Robin van Persie'nin alınması için talepte bulunan Frank de Boer, şimdi de sarı-lacivertlilerin kadro dışı bıraktığı Gregory van der Wiel'in alınmasını istedi. Hazırlıklarını takımdan ayrı olarak sürdüren Hollandalı futbolcunun bu transferdeki en büyük engeli yıllık ücreti.
Geçtiğimiz sezon Paris Saint Germain'den Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı-lacivertlilerle 4 yıllık sözleşme imzalayan Gregory van der Wiel, beklentileri karşılayamamıştı. Crystal Palace yönetimi, bu transferi düşük maliyetle bitirmek için Gregory van der Wiel'den bonservisini almasını talep ediyor.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:06
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Çeşme tatili kızdırdı
Toplam 18
Yorum
GS 1. lig futbolcusu, futbol zekası sıfır. utanmadan zam da istiyor, Selçuk, Yasin, Linnes, acil gönderilmeli...
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Muslera kalıyor!
Toplam 12
Yorum
Başarıya göre sözleşme yaparsak Galatasaray Kazanı Muslera ya yıllık 4 de verilse kimse bir şey demez ama ileriyi düşünerek yıllık 2.8 maç başı 15 bim 30 maç 450 bin şampiyonlukta 100 bin
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''Halkayı daralttık''
Toplam 4
Yorum
Mate Alper ozan hasan ali atıf bunları kampın kapısından içeri sokmayacaksın Fenerbahçemin formasını haketmeyen topçu sıfatıyla gezenler
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