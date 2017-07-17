Fener’le görüşsün diye kampta yok!

Fenerbahçe'nin ilgilendiği forvet adaylarından Felipe Caicedo, Espanyol'un Endonezya kampına götürülmedi.

İspanyol AS gazetesi, 28 yaşındaki Ekvadorlu forvet oyuncusunun Fenerbahçe ile devam eden görüşmelerinin sekteye uğramaması ve işin bir an önce çözülmesi için kulübün bu yönde bir karar aldığını iddia etti. Haberin devamında, geçen cuma günü Caicedo için F.Bahçe'nin bir görüşme daha yaptığı ve transferin bu hafta içinde netleşeceği ileri sürüldü.