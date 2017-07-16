 Smolov için teklif almadık! – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    için teklif almadık!

    Smolov için teklif almadık!
    , adı Fenerbahçe ile anılan Fedor için teklif almadıklarını açıkladı. Rus kulübünün yöneticisi Vladimir Khashig, gazetecilerin, "Smolov'un ayrılma ihtimali var mı?" sorusuna, "Evet, Smolov'un sözleşmesinde bir çıkış maddesi bulunuyor ancak şu ana kadar bize gelen bir teklif yok" yanıtını verdi. 27 yaşındaki forvet geçen sezon 31 maçta 25 gol kaydetmişti.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Smolov için teklif almadık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.