Perez seferi
İngiliz ‘Daily Cannon’, idari menajer Hasan Çetinkaya’nın Arsenal ile masaya oturup Lucas Perez’in transferini bitirmeye çalışacağını yazdı.
KİRALAMA ŞANSI ARTTI
Aykut Kocaman'ın Perez'i çok istediği öğrenilirken, transferde en büyük sıkıntı Arsenal'in bonservisiyle satmak istemesi. Nitekim, golcü futbolcunun menajeri, "Fenerbahçe'nin Perez'e ilgisi 2 aydır sürüyor. Transferi zor görüyorum çünkü Arsenal onu kiralamak değil satmak istiyor" demişti. Kırmızı-beyazlı ekip, Deportivo'dan 20 milyon euro'ya aldığı Perez için 12 milyon euro istiyor. Ancak bu parayı veren takım çıkmadı. Bu nedenle Fenerbahçe'nin kiralama şansının arttığı belirtiliyor.
FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ
28 yaşındaki Lucas Perez'in ilk hedefi İspanya'ya dönmekti. Ancak istediği teklifleri bir türlü alamadığı için daha önce sıcak bakmadığı Fenerbahçe'nin teklifini düşünmeye başladığı belirtiliyor.
ÖZELLİKLERİ FAZLA
Aykut Kocaman'ın Lucas Perez'i çok istemesinin en önemli nedeni oyuncunun farklı özelliklere sahip olması. İspanyol yıldız golcülüğünün yanı sıra top saklama, kilit pas ve uzaktan şutlarda da usta.
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:42
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Kırık tespit edildi!..
Toplam 11
Yorum
GS Şampiyonlar liginde ASTANA maçındaki bencilliğini bu maçta da aynen yaptı bu adamın gol atması istenmiyor asist yapması isteniyor!
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Mariano, İstanbul'a geldi
Toplam 24
Yorum
taner onlar gelse sneijderi unutursun mantıklı konuş azcık sneyder veya başka oyuncular messi ve ronaldo ayrı bir seviye futbolcular
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''Golcü istiyorum''
Toplam 37
Yorum
mst yıllardır kandırılıyoruz en azından fazla bir şey beklemeyin diyor Aykut kupa alamayan büyük takım olmaz feneri bitirdiniz be yönetim
Perez seferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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