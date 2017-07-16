 Perez seferi – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Perez seferi

    Perez seferi

    İngiliz ‘Daily Cannon’, idari menajer Hasan Çetinkaya’nın Arsenal ile masaya oturup ’in transferini bitirmeye çalışacağını yazdı.

    Fenerbahçe'de gündem forvet transferi... Yönetimin, Lucas Perez için düğmeye basmaya hazırlandığı iddia edildi. İngiliz Daily Cannon sitesi, İspanyol golcü için idari menajer Hasan Çetinkaya'nın önümüzdeki günlerde Ada'ya çıkarma yapacağını yazdı. Haberde Çetinkaya'nın Arsenal ile Perez için masaya oturacağı belirtilirken, transferi bitirmeye çalışacağı kaydedildi. Sarı-lacivertli takımın, UEFA'nın FFP kuralları gereği bu transferi 'kiralık' olarak gerçekleştirmek istediği de bildirildi.

    KİRALAMA ŞANSI ARTTI
    Aykut Kocaman'ın Perez'i çok istediği öğrenilirken, transferde en büyük sıkıntı Arsenal'in bonservisiyle satmak istemesi. Nitekim, golcü futbolcunun menajeri, "Fenerbahçe'nin Perez'e ilgisi 2 aydır sürüyor. Transferi zor görüyorum çünkü Arsenal onu kiralamak değil satmak istiyor" demişti. Kırmızı-beyazlı ekip, Deportivo'dan 20 milyon euro'ya aldığı Perez için 12 milyon euro istiyor. Ancak bu parayı veren takım çıkmadı. Bu nedenle Fenerbahçe'nin kiralama şansının arttığı belirtiliyor.

    FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ
    28 yaşındaki 'in ilk hedefi İspanya'ya dönmekti. Ancak istediği teklifleri bir türlü alamadığı için daha önce sıcak bakmadığı Fenerbahçe'nin teklifini düşünmeye başladığı belirtiliyor.

    ÖZELLİKLERİ FAZLA
    Aykut Kocaman'ın Lucas Perez'i çok istemesinin en önemli nedeni oyuncunun farklı özelliklere sahip olması. İspanyol yıldız golcülüğünün yanı sıra top saklama, kilit pas ve uzaktan şutlarda da usta.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:42
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