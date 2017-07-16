 Hasret giderdi – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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HEPSİ
    16 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Hasret giderdi

    Hasret giderdi
    , eski takımı Marsilya'ya karşı oynamanın heyecanını yaşadı. Fransız oyuncu maç öncesinde hem personel hem de arkadaşlarıyla hasret giderirken yeni sezon öncesi birbirlerine başarı dilediler.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:50
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