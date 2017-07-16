Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike
Fenerbahçe bu sezon bonservis ödeyerek transfer ettiği Nabil Dirar'ı UEFA'nın fair-play kriterlerinden dolayı Avrupa Ligi ön elemesinde oynatamayabilir.
FFP kriterleri Fenerbahçe'ye oyuncu satamadan transfer yapmasının önüne engel çıkartıyor. Bonservis bedeli alarak sadece Emenike'yi satan Fenerbahçe bu transferden 2,5 milyon euro kasasına koymuştu. Valbuena ve Dirar için ödenen 6 milyon euro'ya karşılık sadece 2,5 milyon euro kazanan sarı lacivertlilerin 3,5 milyon euro açığı bulunmakta. 21 Temmuz'da UEFA'ya liste verecek Fenerbahçe transfer bütçesindeki bu 3,5 milyon euro'yu oyuncu satarak kapatamazsa yapılan transferlerden daha pahalı olan Dirar'ı ilk ön elemede oynatamayacak. Emenike'den gelen bonservis ücreti Valbuena transferi için ödenen 2,5 milyon euro'yu karşılarken, Dirar için ödenen 3,5 milyon euro'nun neden olduğu açığı 21 Temmuz'a kadar oyuncu satarak kapatmak zorunda olan Fenerbahçe, gelen teklifleri değerlendirecek.
Sarı lacivertliler bir çok takımın transfer listesinde olan Aatif Chahechohue, Stoch, Van der Wiel ve Ertuğrul Taşkıran'ı bonservisiyle satarak ya da kiraya vererek bu engeli kaldırmak istiyor.
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:45
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Alaçatı’da çit kavgası
Toplam 15
Yorum
jony(küçük) gerçek Galatasaraylılarda biliyoki 2Milyar TL borcun 1Milyarı F.terim in eseri orda bile kredisi çok az...
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Josef mi satılacak!
Toplam 13
Yorum
Ya Keşke satılsa Allahım dualarımı kabul et
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Alaçatı’da çit kavgası
Toplam 15
Yorum
jony fiit 20 sene bir başarının ekmeği yenmez.milli takım bitti artık son atış tudorun yerine GSyeolur oradada sezon sonunu göremez.Fterim The end...
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