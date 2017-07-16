 Fener yine yok – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Fener yine yok

    Fener yine yok

    Sarı-lacivertliler dün ile oynadığı maçta rakibine diş geçiremedi. Kanarya, Juventus Bükreş ve Sporting Lizbon’dan sonra Fransız ekibine de Germain’in tek golüyle mağlup oldu.

    F.Bahçe, İsviçre'nin Lozan şehrinde Alpler Futbol Festivali Turnuvası kapsamında Fransa'nın ekibiyle oynadığı hazırlık maçını 1-0 kaybetti. 20. dakikada Valbuena'nın ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 22. dakikada Sarr'ın ortasında Ocampos'un kafa vuruşunda, kaleci Kameni topu kontrol etti. İlk yarı 0-0 berabere bitti. 49. dakikada Şener'in ortasında Van Persie topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı. 53. dakikada Ocampos'un ceza sahasına girdikten sonra çektiği şutta, kaleci Kameni topa müdahale ederek gole izin vermedi. 73. dakikada Olympique Marsilya öne geçti. Sanson'un pasında Germain'in yerden köşeye gönderdi şutta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. F.Bahçe üçüncü hazırlık maçında da galibiyet alamadı.

    TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI
    ile Marsilya arasında oynanan hazırlık maçında tıpkı Fenerbahçe'nin Sporting Lizbon ile oynadığı hazırlık maçında olduğu gibi iki takım taraftarları da maça ilgi gösterdi. Hem Fenerbahçeliler hem de Marsilyalılar kale arkalarını doldururken maraton tribünlerinde de hatrı sayıda Fenerbahçeli taraftar yer aldı. Takımlarına büyük destek veren taraftarlar maçı büyük heyecanla takip etti.

    NASIL OYNADILAR?

    KAMENİ
    Soğukkanlı ve ne yaptığını bilen bir hali var. Savunmadaki arkadaşlarıyla iletişim problemi yaşadı. Oynayarak atlatabilir. Tek problemi kötü degaj kullanıyor.

    KJAER
    Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana taraftarın en çok sevdiği isimlerin başında. Profesyonelliğiyle parmak ısırtıyor. Marsilya karşısında da konsantreydi.

    VAN PERSİE
    Kocaman'ın ağır antrenmanları onu biraz daha hareketlendirmiş. 3. bölgede adam kovalıyor, pres yapıyor. Tabi geçen sezonun kötü etkileri hala üzerinde.

    MEHMET TOPAL
    Onun için karşılaşmanın adı farketmiyor. Hazırlık maçında da olsa tüm benliğiyle sahadaydı. Josef'le oynamanın avantajıyla rakibin etkili olmasına izin vermedi.

    ALPER
    Faul almayı öğrendiği gibi, "futbol oynamayı da" öğrenebilse zaten problem kalmayacak! İkili mücadelelerde kendini çabucak bırakıyor. Ligde acaba ne yapacak.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fener yine yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.