Fener yine yok
Sarı-lacivertliler dün Marsilya ile oynadığı maçta rakibine diş geçiremedi. Kanarya, Juventus Bükreş ve Sporting Lizbon’dan sonra Fransız ekibine de Germain’in tek golüyle mağlup oldu.
TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçe ile Marsilya arasında oynanan hazırlık maçında tıpkı Fenerbahçe'nin Sporting Lizbon ile oynadığı hazırlık maçında olduğu gibi iki takım taraftarları da maça ilgi gösterdi. Hem Fenerbahçeliler hem de Marsilyalılar kale arkalarını doldururken maraton tribünlerinde de hatrı sayıda Fenerbahçeli taraftar yer aldı. Takımlarına büyük destek veren taraftarlar maçı büyük heyecanla takip etti.
NASIL OYNADILAR?
KAMENİ
Soğukkanlı ve ne yaptığını bilen bir hali var. Savunmadaki arkadaşlarıyla iletişim problemi yaşadı. Oynayarak atlatabilir. Tek problemi kötü degaj kullanıyor.
KJAER
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana taraftarın en çok sevdiği isimlerin başında. Profesyonelliğiyle parmak ısırtıyor. Marsilya karşısında da konsantreydi.
VAN PERSİE
Kocaman'ın ağır antrenmanları onu biraz daha hareketlendirmiş. 3. bölgede adam kovalıyor, pres yapıyor. Tabi geçen sezonun kötü etkileri hala üzerinde.
MEHMET TOPAL
Onun için karşılaşmanın adı farketmiyor. Hazırlık maçında da olsa tüm benliğiyle sahadaydı. Josef'le oynamanın avantajıyla rakibin etkili olmasına izin vermedi.
ALPER
Faul almayı öğrendiği gibi, "futbol oynamayı da" öğrenebilse zaten problem kalmayacak! İkili mücadelelerde kendini çabucak bırakıyor. Ligde acaba ne yapacak.
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:03
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Kırık tespit edildi!..
Toplam 11
Yorum
GS Şampiyonlar liginde ASTANA maçındaki bencilliğini bu maçta da aynen yaptı bu adamın gol atması istenmiyor asist yapması isteniyor!
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Mariano, İstanbul'a geldi
Toplam 24
Yorum
taner onlar gelse sneijderi unutursun mantıklı konuş azcık sneyder veya başka oyuncular messi ve ronaldo ayrı bir seviye futbolcular
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''Golcü istiyorum''
Toplam 37
Yorum
mst yıllardır kandırılıyoruz en azından fazla bir şey beklemeyin diyor Aykut kupa alamayan büyük takım olmaz feneri bitirdiniz be yönetim
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