F.Bahçe 'Elmas' buldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Makedon futbolunun yıldız adaylarından Elif Elmas'ı kadrosuna katmaya çok yakın.

Rabotnicki'de oynayan 17 yaşındaki ofansif orta sahanın transferinde Fenerbahçe Doğuş'un Makedon uzun Pero Antic'in önemli bir rol oynadığı iddia edildi.

Makedon medyasında yer alan habere göre; Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen ile imza aşamasına gelen Elif için vatandaşı Antic devreye girdi. Deneyimli basketbolcu, Elmas ailesiyle iletişime geçerek sarı-lacivertli takımın genç yıldız için ideal adres olduğunu söyledi. Heerenveen'in yanı sıra Trabzonspor'dan da teklif aldığı öne sürülen Elif Elmas'ın transferinin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

Makedonya Milli Takım formasını 1 kez giyen Elif Elmas, geride kalan sezonda Makedon Ligi'nde 33 maçta oynadı ve takımına 6 gol, 7 asistlik katkı verdi.