Valbunea'ya büyük tepki!

Fenerbahçe sahaya, Kameni, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Alper, Valbuena, Van Persie ilk 11'iyle çıktı. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta sarı-lacivertliler Valere Germain'in 78. dakikadaki golüne engel olamadı ve sahadan 1-0 yenik ayrıldı.



MARSİLYA TARAFTARINDAN VALBUENA'YA PROTESTO

Fenerbahçe, İsviçre kampındaki ikinci hazırlık maçında Fransa Liegue 1 ekibi Marsilya ile karşılaştı. Karşılaşmayı 3000 Fenerbahçeli ve 1000 kadar Marsilyalı taraftar takip etti. Marsilya taraftarları eski oyuncuları olan Valbuena'ya maç sırasında büyük tepki gösterdiler. Fransız oyuncunun her ayağına top geldiğinde Marsilya taraftarı topluca ıslıkladılar.







KOCAMAN ÇILDIRDI

Maçın ilk devresinde bir pas hatası sorası Aykut Kocaman çıldırdı. Futbolcularına çok sert bir şekilde uyarılarda bulunan Kocaman'ın kızgınlığı bir süre devam etti.