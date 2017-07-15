Valbunea'ya büyük tepki!
Fenerbahçe İsviçre’nin Lozan şehrinde sürdürdüğü kamp döneminde güçlü takımlarla karşılaşmaya devam ediyor. Sarı Kanarya, Sporting Lizbon'dan sonra Olimpik Marsilya ile kozlarını paylaştı.
Fenerbahçe sahaya, Kameni, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Alper, Valbuena, Van Persie ilk 11'iyle çıktı. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta sarı-lacivertliler Valere Germain'in 78. dakikadaki golüne engel olamadı ve sahadan 1-0 yenik ayrıldı.
MARSİLYA TARAFTARINDAN VALBUENA'YA PROTESTO
Fenerbahçe, İsviçre kampındaki ikinci hazırlık maçında Fransa Liegue 1 ekibi Marsilya ile karşılaştı. Karşılaşmayı 3000 Fenerbahçeli ve 1000 kadar Marsilyalı taraftar takip etti. Marsilya taraftarları eski oyuncuları olan Valbuena'ya maç sırasında büyük tepki gösterdiler. Fransız oyuncunun her ayağına top geldiğinde Marsilya taraftarı topluca ıslıkladılar.
KOCAMAN ÇILDIRDI
Maçın ilk devresinde bir pas hatası sorası Aykut Kocaman çıldırdı. Futbolcularına çok sert bir şekilde uyarılarda bulunan Kocaman'ın kızgınlığı bir süre devam etti.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:52
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Kırık tespit edildi!..
Toplam 11
Yorum
GS Şampiyonlar liginde ASTANA maçındaki bencilliğini bu maçta da aynen yaptı bu adamın gol atması istenmiyor asist yapması isteniyor!
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Mariano, İstanbul'a geldi
Toplam 24
Yorum
taner onlar gelse sneijderi unutursun mantıklı konuş azcık sneyder veya başka oyuncular messi ve ronaldo ayrı bir seviye futbolcular
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''Golcü istiyorum''
Toplam 37
Yorum
mst yıllardır kandırılıyoruz en azından fazla bir şey beklemeyin diyor Aykut kupa alamayan büyük takım olmaz feneri bitirdiniz be yönetim
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