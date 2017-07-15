Udoh’dan veda mesajı
Fenerbahçe Doğuş'tan ayrılarak NBA'in yolunu tutan Ekpe Udoh, veda mesajı paylaştı.
Fenerbahçe Doğuş'tan NBA Batı Konferansı ekiplerinden Utah Jazz'a transfer olan yıldız basketbol Ekpe Udoh, kendi internet sitesinden veda mesajı yayınladı. Bu kararın kendisi için oldukça zor olduğunu söyleyen Udoh, "Size karşı çok büyük sevgim var ve Fenerbahçe ailemin bireyleri olarak son iki senede daha da büyüdü. Ama artık ileriye bir adım atmamın ve kariyerimi NBA'de devam etmemin zamanı geldi. Bu kararı verme konusu, yani tekrar NBA'de oynama şansım olursa vereceğim karar, son birkaç senedir üzerimde hep bir yüktü. Ne olur beni anlayın, bu şansı hayattaki her şeyden daha çok istiyorum. NBA'deki ilk tecrübeme göre daha iyi olabilmek için büyük mücadele vereceğim. Dünyanın en iyi liginde oynadığımı ve rekabetçi olduğumu söyleyebilmek istiyorum" şeklinde konuştu.
"Fenerbahçe ve Türkiye basketbola olan aşkımı pekiştirdi"
Üst seviyede oynamak istediği için böyle bir karar aldığını belirten başarılı basketbolcu, "Ama gerçek şu ki Fenerbahçe ve Türkiye kesinlikle basketbola olan aşkımı pekiştirdi. Hepimiz, benim tekrar 'ben' olmamda bana yardımcı oldunuz. Ve bunun için ömür boyu minnettar olacağım" diye konuştu.
Udoh, ayrıca her sezon sonunda Türkiye'ye ziyarete geleceğini ifade etti.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:58
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Burak Yılmaz Trabzon'da
Toplam 42
Yorum
Yunus beğenmeyenlere bak...kim gelicekte ts ye..ibrahimovicmi..gayet süper bi transfer olur
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Feghouli’de iş zora girdi
Toplam 10
Yorum
SNEİJDERforever Bruma nın maaşı yükseltilse ve Sneijder elde tutulsa ne Belhanda ya gerek vardı ne de Feghouli ye.Yazık takım zaten eksikti şimdiyse boş.
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Mariano bugün İstanbul’da
Toplam 27
Yorum
OLGUN Yakisir Aslanima ,pili bitmis .olgun ve solgun transfer.
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