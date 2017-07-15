 Udoh’dan veda mesajı – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Udoh’dan veda mesajı

    Udoh’dan veda mesajı

    Doğuş'tan ayrılarak 'in yolunu tutan , veda mesajı paylaştı.

    Fenerbahçe Doğuş'tan Utah Jazz'a giden yıldız basketbolcu Ekpe Udoh, "Ne olur beni anlayın, bu şansı hayattaki her şeyden daha çok istiyorum. NBA'deki ilk tecrübeme göre daha iyi olabilmek için büyük mücadele vereceğim" dedi.

    Fenerbahçe Doğuş'tan Batı Konferansı ekiplerinden Utah Jazz'a transfer olan yıldız basketbol , kendi internet sitesinden veda mesajı yayınladı. Bu kararın kendisi için oldukça zor olduğunu söyleyen Udoh, "Size karşı çok büyük sevgim var ve ailemin bireyleri olarak son iki senede daha da büyüdü. Ama artık ileriye bir adım atmamın ve kariyerimi NBA'de devam etmemin zamanı geldi. Bu kararı verme konusu, yani tekrar 'de oynama şansım olursa vereceğim karar, son birkaç senedir üzerimde hep bir yüktü. Ne olur beni anlayın, bu şansı hayattaki her şeyden daha çok istiyorum. NBA'deki ilk tecrübeme göre daha iyi olabilmek için büyük mücadele vereceğim. Dünyanın en iyi liginde oynadığımı ve rekabetçi olduğumu söyleyebilmek istiyorum" şeklinde konuştu.

    "Fenerbahçe ve Türkiye basketbola olan aşkımı pekiştirdi"
    Üst seviyede oynamak istediği için böyle bir karar aldığını belirten başarılı basketbolcu, "Ama gerçek şu ki ve Türkiye kesinlikle basketbola olan aşkımı pekiştirdi. Hepimiz, benim tekrar 'ben' olmamda bana yardımcı oldunuz. Ve bunun için ömür boyu minnettar olacağım" diye konuştu.
    Udoh, ayrıca her sezon sonunda Türkiye'ye ziyarete geleceğini ifade etti.

    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:58
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