 ‘Perez kiralık olmaz’ – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    ‘Perez kiralık olmaz’

    ‘Perez kiralık olmaz’

    F.Bahçe'nin forvet transferinde listenin ön sıralarına koyduğu 'in durumu açmazda.

    Nedeni, Arsenal'in İspanyol golcüyü kiralık vermek istememesi. Ajansspor'a konuşan oyuncunun menajeri Rodrigo Fernandez Lovelle, "F.Bahçe'nin Perez'e ilgisi iki aydır sürüyor. Transferi zor görüyorum çünkü Arsenal oyuncuyu kiralamak değil satmak istiyor. 12 milyon euro civarında bir transfer bedeli talep ediyorlar" dedi.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:48
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