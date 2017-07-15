Fenerbahçe kayıplarda
Fenerbahçe hazırlık maçında Olympique Marseille'ya 1-0 mağlup oldu.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında, ikinci kamp dönemi için İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan Fenerbahçe, Alpler Futbol Festivali Turnuvası kapsamında hazırlık maçında Fransa'nın Olympique Marseille takımıyla Stade de la Pontaise'de karşılaştı. İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren mücadelenin ikinci yarısında 77. dakikada Germain'in kaydettiği golle Fransız ekibi mücadeleyi 1-0 kazandı.
Yeni transfer Carlos Kameni'nin ilk kez forma şansı bulduğu sarı-lacivertlilerde ilk 11'de; Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Nabil Dirar, Alper Potuk, Mathieu Valbuena ve Robin van Persie yer aldı.
Stat: Pontaise
Hakemler: San Fedayi, Josipovic Sladan, Sangiovanni Carmine (İsviçre)
Olympique Marsilya: Pele, Rolando, Evra, Sertic (Dk. 79 Rami), Sanson, Cabella (Dk. 79 Thauvin), Sarr, Maxime Lopez, Luiz Gustavo (Dk. 64 Kamara), Germain (Dk. 88 N'Jie), Ocampos (Dk. 79 Payet)
Fenerbahçe: Kameni, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 66 İsmail Köybaşı), Kjaer, Şener Özbayraklı, Skrtel, Mehmet Topal (Dk. 66 Ozan Tufan), De Souza, Alper Potuk (Dk. 66 Mehmet Ekici), Dirar (Dk. 87 Ahmethan Köse), Valbuena (Dk. 80 Stoch), Van Persie (Dk. 80 Chahechouhe)
Gol: Dk. 73 Germain (Olympique Marsilya)
Sarı kartlar: Dk. 10 Skrtel (Fenerbahçe), Dk. 27 Sarr, Dk. 40 Sanson, Dk. 42 Maxime Lopez (Olympique Marsilya)
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:04
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Kırık tespit edildi!..
Toplam 11
Yorum
GS Şampiyonlar liginde ASTANA maçındaki bencilliğini bu maçta da aynen yaptı bu adamın gol atması istenmiyor asist yapması isteniyor!
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Mariano, İstanbul'a geldi
Toplam 24
Yorum
taner onlar gelse sneijderi unutursun mantıklı konuş azcık sneyder veya başka oyuncular messi ve ronaldo ayrı bir seviye futbolcular
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''Golcü istiyorum''
Toplam 37
Yorum
mst yıllardır kandırılıyoruz en azından fazla bir şey beklemeyin diyor Aykut kupa alamayan büyük takım olmaz feneri bitirdiniz be yönetim
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