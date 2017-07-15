 Douglas’tan ret – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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HEPSİ
    15 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’tan ret

    Douglas’tan ret
    Katalan Sport gazetesi Fenerbahçe'nin Barcelona'nın sağ beki 'a teklif yaptığını iddia etti. Haberde, Barça'nın teklifi kabul ettiği ama Brezilyalı oyuncunun kariyerini La Liga'da devam ettirmek için sarı-lacivertlilere 'ret' yanıtı verdiği bilgisi paylaşıldı.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:49
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