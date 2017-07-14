 'Wiel’i de verelim mi?' – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    'Wiel’i de verelim mi?'

    'Wiel’i de verelim mi?'
    Fenerbahçe yönetiminin kadro dışı bırakıp kendisine kulüp bulmasını istediği için taraftarlar devreye girdi! Sarı-lacivertli taraftarlar, Robin van Persie'yi transfer etmek isteyen kulübünü, "Lütfen van der Wiel'i de alın" diyerek mesaj yağmuruna tutuyor.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:53
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