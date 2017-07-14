 Sporting’e idmansız maç eleştirisi – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Sporting’e idmansız maç eleştirisi

    Sporting’e idmansız maç eleştirisi
    Portekiz basını, 'u Fenerbahçe ile oynadığı hazırlık maçına idman yapmadan çıktığı gerekçesiyle eleştirdi... Sporting'in, yönetimin yaptığı anlaşmaya uymak için İsviçre'ye gelir gelmez direkt maça çıktığı belirtilirken, buna rağmen 2-1 kazanmasının ise alkışlanması gerektiği vurgulandı.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:32
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