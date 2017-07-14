 Santrfor yoksa 4-6-0 var – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Santrfor yoksa 4-6-0 var

    Santrfor yoksa 4-6-0 var

    , golcü transferinin yetişmemesi ihtimali üzerine Avrupa maçları öncesi alternatif bir hücum planı üzerinde çalışıyor.

    Fenerbahçe'de beklenen santrfor transferi henüz gerçekleşmezken, teknik heyet 27 Temmuz'daki Avrupa Ligi ön eleme maçı öncesi tüm önlemlerini alıyor. Aykut Kocaman ve kurmayları, özellikle deplasmanda uygulanmak üzere santrforsuz 4-6-0 sistemine yönelik çalışmalar yaptırıyor. Bu sistemde ileri üçlüde Valbuena-Dirar- Aatıf gibi hızlı ve golcülük özellikleri olan isimleri kullanan Kocaman, orta üçlüdeki oyunculardan da sürekli ceza sahasına girmelerini istiyor. Kocaman'ın, "Bazı maçlarda bu sistemi kullanabiliriz. Özellikle topa sahip olup kontrolü elimizde tutmamız gereken maçlar olacak. Bu maçlarda santrforsuz da olsa daha önde oynamamızı sağlamak adına bu tip bir diziliş bizim derdimize çare olabilir" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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    'ın, mağlubiyete rağmen Sporting Lizbon maçındaki futboldan memnun. Sarı-lacivertli teknik adamın, maç sonu istatistiklerin pozitif çıkmasıyla moralinin hayli yükseldiği kaydedildi. Kocaman'ın ekibiyle yaptığı değerlendirmede, özellikle savunmadaki oyuncuların kampa geç katılımının olumsuz etkisinin mağlubiyette önemli etken olduğunu vurguladığı bildirilirken, "Bu takımın değerleri yüzde 40 artış gösterecek" yönünde öngörüde bulunduğu kaydedildi.


    Emre BOL
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:41
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