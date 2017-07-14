Santrfor yoksa 4-6-0 var
Aykut Kocaman, golcü transferinin yetişmemesi ihtimali üzerine Avrupa maçları öncesi alternatif bir hücum planı üzerinde çalışıyor.
KOCAMAN: YÜZDE KIRK DAHA ÜZERİNE KOYACAĞIZ
Aykut Kocaman'ın, mağlubiyete rağmen Sporting Lizbon maçındaki futboldan memnun. Sarı-lacivertli teknik adamın, maç sonu istatistiklerin pozitif çıkmasıyla moralinin hayli yükseldiği kaydedildi. Kocaman'ın ekibiyle yaptığı değerlendirmede, özellikle savunmadaki oyuncuların kampa geç katılımının olumsuz etkisinin mağlubiyette önemli etken olduğunu vurguladığı bildirilirken, "Bu takımın değerleri yüzde 40 artış gösterecek" yönünde öngörüde bulunduğu kaydedildi.
Emre BOL
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:41
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İşte Tahkim'in Olcan Adın kararı
Toplam 35
Yorum
t4532 Paldır küldür külüstür saray!
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Galatasaray dondu!
Toplam 82
Yorum
t4532 Bırakın yerdeki FB'lileri, kargalar haberi havadayken duymuşsa gücü gülmekten tükenip patır patır düşmüşlerdir
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Trabzonspor'da keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
hakan yakındır isimli yorumcu aldınmı cevabını ben iddaa ediyorum bu sezon trabzon hem gs hem bjk hem fb den daha iyi olacak yani şampıyonnnn
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