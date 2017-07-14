 PSV ile Van Ginkel rekabeti – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    PSV ile Van Ginkel rekabeti

    PSV ile Van Ginkel rekabeti
    Sarı-lacivertlilerin, Dick Advocaat'ın geçen sezonun devre arasında aldırmak isteyip PSV'ye kaptırdığı için yeniden devreye girdiği iddia edildi. İtalyan TMW, PSV'nin yarım sezon kiraladığı 24 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu için Chelsea ile masaya oturduğunu ancak karşısına yine Fenerbahçe'nin çıktığını yazdı.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:52
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