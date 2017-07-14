 Neustadter’e 10 dikiş atıldı – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Neustadter’e 10 dikiş atıldı

    Neustadter’e 10 dikiş atıldı
    , Sporting Lizbon maçında yaşadığı çarpışma sonrası soluğu hastanede almıştı. Kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu, Neustadter'in kaşının hem iç hem dış dokusunda ciddi yırtık oluştuğunu belirlemesi üzerine hemen müdahale etti ve oyuncuya 10 dikiş attı. Rus futbolcu sabah antrenmanında yer almadı.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:42
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