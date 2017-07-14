 Lens’ten harika füze! – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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HEPSİ
    14 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’ten harika füze!

    Lens’ten harika füze!
    Fenerbahçe'nin transferi için girişimlerini sürdürdüğü , takımı Sunderland'ın önceki gece Livingstone'la oynayıp 3-0 kazandığı maçın ikinci yarısında oyuna girdi. Sağ bek olarak görev yapan Hollandalı yıldız, 90'ıncı dakikada uzaktan harika bir şutla takımının üçüncü golünü attı.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:29
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