 Kameni’ye gün doğdu – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    ’ye gün doğdu

    Kameni’ye gün doğdu

    Juventus Bükreş ve Sporting Lizbon maçlarında klasına yakışmayacak goller yiyen Volkan, tehlike sinyalleri verdi.

    Aykut Kocaman'ın yarın Marsilya, pazartesi günü ise Athletic Bilbao ile oynanacak hazırlık maçlarında 'ye şans vermesinin beklendiği öğrenildi. Kamerunlu file bekçisinin bu maçlarda göstereceği performans, 27 Temmuz'daki ilk Avrupa sınavı öncesi kaleye kimin geçeceğine ışık tutacak.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:50
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