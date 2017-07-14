Israrla Moura

Fransız L'Equipe gazetesi, Kanarya'nın PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Lucas Moura'ya talip olduğunu yazmıştı.

Aynı iddia ülkenin bir başka saygın yayın organlarından Le Figaro'dan geldi. F.Bahçe'nin Maura için ilgisini artırdığı yazılırken, Brezilyalı kanat oyuncusunun Draxler transferi sonrası düzenli ilk 11 oynama konusunda sıkıntıları bulunduğu ve bu nedenle kiralanma ihtimali olduğu bildirildi. Sambacı, geçen sezon PSG'de 53 resmi maçta 20 gol attı.