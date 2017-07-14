İşlem tamam
Niang’la prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe’nin Milan’la da el sıkıştığını duyuran Çizme basını, sarı-lacivertlilerin 1.5 milyon euro karşılığında Fransız golcüyü kiralamaya hazırlandığını bildirdi.
Kanarya'nın şu anda en yoğunlaştığı isimler ise Perez'le Niang. İtalyanlar, Niang'ı Fenerbahçe'nin bitirdiğini yazıyor. Tuttospor, Fransız golcü ile el sıkışan sarı-lacivertli ekibin Milan'la da 1.5 milyon euro kiralama bedeli karşılığında anlaştığını iddia etti. Fenerbahçe'nin, Torino'nun da peşinden koştuğu 22 yaşındaki forvete daha yakın durduğu kaydedildi.
34 MAÇTA 5 GOL-4 ASİST
Milan'ın 2014'te Caen'den transfer ettiği Niang, burada tutunamadı; sırasıyla Montpellier, Genoa ve Watford'da kiralık oynadı. Geçen sezonun ilk yarısında Milan'da 18 lig maçına çıkıp 3 gol atan, 2 de asist yapan genç forvet, ara transferde geçtiği Watford'da ise 16 lig maçına çıktı, 2 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.
JOVETİC İÇİN AÇIKLAMA
Bu arada Fenerbahçe'nin istediği iddia edilen, İnter'in Karadağlı golcüsü Stevan Jovetic için menajeri Fali Ramadani'den açıklama geldi. Ramadani, "Jovetic, Sevilla'yı istiyor. Bu bir gerçek ama hayatımız boyunca bekleyemeyiz. Bize gelen 2 teklif daha var" sözlerini kullandı.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:01
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İşte Tahkim'in Olcan Adın kararı
Toplam 35
Yorum
t4532 Paldır küldür külüstür saray!
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Galatasaray dondu!
Toplam 82
Yorum
t4532 Bırakın yerdeki FB'lileri, kargalar haberi havadayken duymuşsa gücü gülmekten tükenip patır patır düşmüşlerdir
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Trabzonspor'da keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
hakan yakındır isimli yorumcu aldınmı cevabını ben iddaa ediyorum bu sezon trabzon hem gs hem bjk hem fb den daha iyi olacak yani şampıyonnnn
İşlem tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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