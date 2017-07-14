 İşlem tamam – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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HEPSİ
    14 Temmuz 2017, Cuma
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    İşlem tamam

    İşlem tamam

    Niang’la prensip anlaşmasına varan ’nin Milan’la da el sıkıştığını duyuran Çizme basını, sarı-lacivertlilerin 1.5 milyon euro karşılığında Fransız golcüyü kiralamaya hazırlandığını bildirdi.

    , sağ kanata ve forvete de transfer yapacak, şartların uyması halinde orta alana da takviye gerçekleştirecek. Şu an öncelik golcüye verilmiş durumda. Adaylar ise bir hayli fazla. Chelsea'dan Batshuayi, Arsenal'den Lucas Perez, Milan'dan ise Carlos Bacca ve M'Baye Niang gündemdeki isimlerden bazıları...

    Kanarya'nın şu anda en yoğunlaştığı isimler ise Perez'le Niang. İtalyanlar, Niang'ı Fenerbahçe'nin bitirdiğini yazıyor. Tuttospor, Fransız golcü ile el sıkışan sarı-lacivertli ekibin Milan'la da 1.5 milyon euro kiralama bedeli karşılığında anlaştığını iddia etti. Fenerbahçe'nin, Torino'nun da peşinden koştuğu 22 yaşındaki forvete daha yakın durduğu kaydedildi.

    34 MAÇTA 5 GOL-4 ASİST
    Milan'ın 2014'te Caen'den transfer ettiği Niang, burada tutunamadı; sırasıyla Montpellier, Genoa ve Watford'da kiralık oynadı. Geçen sezonun ilk yarısında Milan'da 18 lig maçına çıkıp 3 gol atan, 2 de asist yapan genç forvet, ara transferde geçtiği Watford'da ise 16 lig maçına çıktı, 2 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.

    JOVETİC İÇİN AÇIKLAMA
    Bu arada Fenerbahçe'nin istediği iddia edilen, İnter'in Karadağlı golcüsü Stevan Jovetic için menajeri Fali Ramadani'den açıklama geldi. Ramadani, "Jovetic, Sevilla'yı istiyor. Bu bir gerçek ama hayatımız boyunca bekleyemeyiz. Bize gelen 2 teklif daha var" sözlerini kullandı.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:01
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