''İlk resmi maça hazır olmak istiyoruz''

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında, ikinci kamp dönemi için İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan Sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım, kameraların karşısına geçti ve UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi değerlendirdi.



Akşam saatlerindeki antrenman öncesinde konuşan Hasan Ali Kaldırım, ilk olarak hayırlı bir kura olmasını dilediğini ifade etti. İki rakip için de bir şey söylemenin doğru olmayacağını belirten Hasan Ali, "İkisi de haftaya bir 90 dakika daha oynayacaklar. Sturm Graz için Avusturya'nın köklü takımlarından biri diyebilirim. Mladost Podgorica ise Karadağ temsilcisi. İlk maçı deplasmanda 1 kişi eksik kazanmışlar. Bu da hafife alınmayacaklarını gösteriyor. Bizim hedeflerimiz de belli, ilerlemek istiyoruz. Bu sene 3. Ön Eleme turuna katılacağız. Camiamızın istekleri ve hedefleri doğrultusunda ilerlemek istiyoruz. İlk resmi maça 13 günlük bir zaman kaldı. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirip gerekli yüklemeleri yapıp diğer yandan hazırlık maçlarında daha iyi bir oyun sergilemek istiyoruz. İlk resmi maça kadar en iyi şekilde hazır olmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



İlk resmi maça kadar hazırlıkların tamamlanacağını belirten ve bu konuda bir çekincelerinin olmadığının altını çizen deneyimli oyuncu, "İlk resmi maçların ne olacağı belli olmuyor. Önemli olan bu süreçte iyi oynayamasanız bile kazanarak geçmek oluyor. Hazırlık döneminde yoğun bir süreçten geçiyor bütün takımlar. İlk resmi maçlarda hem fiziksel anlamda hem de takımın oyun anlayışında hazır olmayabiliyorlar. O süreci iyi atlatmak, o süreçten geçerken kazanarak devam etmektir" ifadelerine değindi.



Son olarak oynanan hazırlık maçlarını değerlendiren Hasan Ali Kaldırım, "Özellikle son Sporting Lisbon maçında takım anlamında daha kompakt oynadık. Kaybettik ama hazırlık döneminde yüklenen idmanların yanında hazırlık maçları kolay olmuyor. Bu hazırlık maçlarında skorlara bakmamak lazım. Önemli olan hocamızın veya teknik heyetimizin isteklerini sahaya yansıtmak. Özellikle hazırlık maçlarında bu sene sert rakiplerle oynuyoruz. Bu da bizim açımızdan hem hangi durumda olduğumuzu hem de neler yapabileceğimizi görmemizi sağlıyor" diyerek sözlerini noktaladı.