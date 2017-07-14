 FFP’ye takılmış! – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    FFP’ye takılmış!

    FFP’ye takılmış!

    Lucescu, Zenit’e gitmeden önce ’den 3 yıllık teklif aldığını ancak FFP nedeniyle transfer yapamayacağı için reddettiğini açıkladı.

    'dan sürpriz iddia... Rus Sport Express gazetesine konuşan 71 yaşındaki Rumen çalıştırıcı, Zenit'in başına geçmeden önce Asbaşkanı ile bir araya geldiğini ve kendisine 3 yıllık sözleşme teklif edildiğini açıkladı. Lucescu, sarı-lacivertli kulübün kendisine Zenit'ten daha fazlasını teklif ettiğini ancak 'nin UEFA'nın FFP gözetimi nedeniyle transfer sorunu olduğu için tekliği kabul etmediğini söyledi. Lucescu, Türk kulüplerinin başarısızlığını ise 2 yılda bir başkan değişmesine ve en ufak başarısızlıkta takımın komple yenilenmesine bağladı.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:46
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