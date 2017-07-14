Fenerbahçe’nin olası rakiplerini tanıyalım
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz-Mladost Podgorica eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maçı Karadağ ekibi Mladost Podgorica, deplasmanda 1-0 kazanmıştı.
108 yıllık kulüp Sturm Graz
Avusturya Bundesliga'da mücadele veren Sturm Graz, kulüp tarihinde 3 defa lig şampiyonu oldu. 1909 yılında kurulan siyah-beyazlı takım, maçlarını 15 bin 400 kişilik UPC Arena'da oynuyor. Franco Foda'nın yönetiminde bulunan Sturm Graz, geçen sezonu 10 takımın yer aldığı ligde 3. sırada tamamladı.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:08
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Muhammet Demir'in sözleşmesi feshedildi
Toplam 6
Yorum
webaslan3366 salih dursunumu dion o galatasarayın oyuncusuydu antalyaya sattık :D
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Muhammet Demir'in sözleşmesi feshedildi
Toplam 6
Yorum
SES hani şu hakeme kırmızı kart gösteren saygısız bir trabzonlu oyuncu vardı o nerelerde şimdi,
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Sneijder’e tam destek
Toplam 25
Yorum
Birol Dursun alsin Tudorunu nereye giderse gitsin !
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