Fenerbahçe’den Udoh’a teşekkür
Fenerbahçe Doğuş, NBA ekiplerinden Utah Jazz’a transfer olan Ekbe Udoh için bir teşekkür mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten Ekbe Udoh için yayımlanan teşekkür mesajı şöyle:
"2015 yılında transfer olduğu Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızda; 1 Euroleague şampiyonluğu, 1 Euroleague finali, 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası başarılarında katkıları bulunan Ekpe Udoh, sözleşmesinde bulunan NBA opsiyonunu kullanarak, Utah Jazz takımı ile anlaşmaya varmıştır.
Sarı-lacivertli formamızı giydiği her an basketbol stili, takımımıza sunmuş olduğu katkı, ortaya koyduğu mücadele ve saha dışında gösterdiği örnek kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin övgüsünü ve takdirini kazanmış Ekpe Udoh, kulüp tarihimize de adını altın harflerle yazdırmıştır.
Ülke sporunun en büyük başarılarından biri olan Euroleague şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımıza vermiş olduğu destek ve katkılarla her zaman takım ruhunu perçinleyen Ekpe Udoh'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz."
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:58
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Serdar haber yolladı
Toplam 1
Yorum
Forza TS Stopere sol ayaklı 29-31 yaş baremind 1.80-185 arası tecrübeli biri alınmalı. Bunun yanında kesinlikle Ndoye gönderilip 1 hatta 2 adetforvet
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Savaşçı bir takım geliyor
Toplam 1
Yorum
Q 7 GÖKHAN EFENDİ SAVAŞCI KELIMESINDEN ARTIK GINA GETIRDIK, BARIŞCI BIR TAKIM GELSIN NEOLUR NE OLUR NEEEEE OLUUUURRRR
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Kartal’a yeni kule
Toplam 1
Yorum
Bence Bence daha iyisi lazim
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