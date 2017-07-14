 Ekici ve Salih döndü – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Ekici ve Salih döndü

    Ekici ve Salih döndü

    Hazırlıklarını Lizbon'da sürdüren Kanarya, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

    Sporting Lizbon maçında oynayanlar dün sabahki idmanda rejenerasyon çalışması yaparken, diğerleri top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale oynadı. Çalışmalarını ayrı sürdüren ve dün takıma katıldı. Salih sabah, Ekici akşam çalıştı. Aktif dinlenmeye yönelik idman yapıldı.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:29
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