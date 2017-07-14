 Dirar: Egoist değilim – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Dirar: Egoist değilim

    Dirar: Egoist değilim

    'nin yeni transferi Nabil Dirar, açıklamalarda bulundu.

    Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı isimlerden Nabil Dirar, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

    Sarı-lacivertli formayı giymekten büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Faslı yıldız; "Ben golcülükten ziyade pasör, asist yapan bir oyuncuyum. Kale önünde hiçbir zaman egoist olmadım. Bundan sonra da olmayacağım. Hedefim 5 ile 7 gol arası gol atabilmek ama daha çok gol pası verebilmeyi hedefliyorum" dedi.

    Sadece 3-4 gün takımla iyi bir şekilde antrenmana çıkabildiğini belirten Nabil Dirar, 1 gol attığı Sporting Lizbon maçının ardından basının sorularını yanıtlamıştı. Hem sağ bek hem kanatta oynayabilen Faslı oyuncu, "Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Gerçekten 'de olmaktan dolayı mutluyum. Şu anda yüzde yüzümde olmadığımı biliyorum. Saha içerisinde fizik olarak bunu hissedebiliyorum. Zorlandığım dakikalar oldu. Tüm şartlara rağmen iyi performans sergilediğimi düşünüyorum. Ama daha iyisini de yapabileceğimi biliyorum" şeklinde konuştu.

    "Valbuena ve Van Persie çok büyük oyuncular"
    ?Nabil Dirar, Valbuena ve Van Persie gibi çok büyük oyuncularla aynı takımda olduğunu ve bir arada ilk kez oynadıklarını hatırlatarak; "Biz ilk defa birbirimizle oynadık. Umuyorum ilerleyen zamanlarda ön tarafta istediğimiz işleri daha rahat yapabileceğimiz bir hale geleceğiz. İsteğimiz takımın gol atmasına olabildiğince katkıda bulunmak. Saha içerisinde iyi bir uyum yakalamaya çalışıyoruz. Birbirimizle gayet iyi bir iletişimimiz var. İyi anlaşıyoruz" dedi.

    Fenerbahçeli taraftarların kendisine olan ilgisi karşısında ise Dirar şöyle konuştu:
    "Onlar harika, futbolu çok seviyorlar. Bizden sürekli fotoğraf istiyorlar, imza istiyorlar, bize yakın olmak istiyorlar. Bu destek bize güç verecek"

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:40
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