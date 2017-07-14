 Chelseali yıldızın menajeri İstanbul'a geldi! – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Chelseali yıldızın menajeri İstanbul'a geldi!

    Chelseali yıldızın menajeri İstanbul'a geldi!

    Milan'daki Niang'dan haber bekleyen sarı-lacivertliler, Fransız golcü Remy'nin menajeri ile İstanbul'da görüştüğü öne sürüldü.

    Emenike'yi Olympiakos'a gönderen ve golcü arayışlarını sürdüren , girişimlerini hızlandırdı. UEFA'ya verilecek takım listesi için son bir haftaya girilirken, sarı lacivertli teknik ekip santrfor transferinin sonlandırılmasını istiyor.

    yönetimi ise listede yer alan golcülerle görüşmeye başladı. Sarı Lacivertlilerin listesinde bulunan Chelsea'nin golcüsü 'nin menajeri dün geç saatlerde İstanbul'a geldi. Bugün de stattaki kulüp binasında devam eden görüşmede Loıc Remy'nin menajeri Frederic Guerra'nın İstanbul'da Fenerbahçe Yönetimi ile masaya oturduğu kaydedildi.

    Remy'nin menajerinin, Chelsea ile sözleşmesi 2018'de bitecek olan golcü oyuncuyu İstanbul'a getirebileceği belirtildi. Fenerbahçe'nin kiralamak istediği 30 yaşındaki golcü geçtiğimiz sezon Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giydi.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:44
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