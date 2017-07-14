Chelseali yıldızın menajeri İstanbul'a geldi!
Milan'daki Niang'dan haber bekleyen sarı-lacivertliler, Fransız golcü Remy'nin menajeri ile İstanbul'da görüştüğü öne sürüldü.
Emenike'yi Olympiakos'a gönderen ve golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, girişimlerini hızlandırdı. UEFA'ya verilecek takım listesi için son bir haftaya girilirken, sarı lacivertli teknik ekip santrfor transferinin sonlandırılmasını istiyor.
Fenerbahçe yönetimi ise listede yer alan golcülerle görüşmeye başladı. Sarı Lacivertlilerin listesinde bulunan Chelsea'nin golcüsü Loic Remy'nin menajeri dün geç saatlerde İstanbul'a geldi. Bugün de stattaki kulüp binasında devam eden görüşmede Loıc Remy'nin menajeri Frederic Guerra'nın İstanbul'da Fenerbahçe Yönetimi ile masaya oturduğu kaydedildi.
Remy'nin menajerinin, Chelsea ile sözleşmesi 2018'de bitecek olan golcü oyuncuyu İstanbul'a getirebileceği belirtildi. Fenerbahçe'nin kiralamak istediği 30 yaşındaki golcü geçtiğimiz sezon Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giydi.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:44
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F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
Toplam 14
Yorum
galatasaray'ın rakibi derken siz dünkü maçtan haberiniz yok galiba...
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FFP’ye takılmış!
Toplam 5
Yorum
umut Dursun denen adam , lucesku yu getirecek kadar kabiliyete sahip değil. abdurrahim albayrak tan ancak yardım alırsa olur.İstifa dursun.
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Chelseali yıldızın menajeri İstanbul'a geldi!
Toplam 3
Yorum
FB Valbuena'nın takım arkadaşı, iyi uyum sağlarlar, en mantıklı forvet transferi olur.
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