 Cengiz’in şansı benden yüksek – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Cengiz’in şansı benden yüksek

    Cengiz’in şansı benden yüksek

    2 yıl kiralık olarak Roma forması giyen , Cengiz Ünder'in bu takıma transferini değerlendirdi.

    Sarı-lacivertli oyuncu, "Benim dönemimde Roma'da kulüp tarihinin en iyi orta saha oyuncuları görev yapıyordu, bu nedenle fazla şans bulamadım. Roma'nın kanatlarında ise orta alandaki gibi sert rekabet yok. Cengiz bu nedenle düzenli oynayabilir" dedi.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:43
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