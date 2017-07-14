Cengiz’in şansı benden yüksek

2 yıl kiralık olarak Roma forması giyen Salih Uçan, Cengiz Ünder'in bu takıma transferini değerlendirdi.

Sarı-lacivertli oyuncu, "Benim dönemimde Roma'da kulüp tarihinin en iyi orta saha oyuncuları görev yapıyordu, bu nedenle fazla şans bulamadım. Roma'nın kanatlarında ise orta alandaki gibi sert rekabet yok. Cengiz bu nedenle düzenli oynayabilir" dedi.