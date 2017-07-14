 Bu daha başlangıç – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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HEPSİ
    14 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Bu daha başlangıç

    Bu daha başlangıç

    İlk maçında golünü atan? iddialı konuştu. “Hedefim bu sezon 5-7 gol. Asıl amacım ise bundan daha fazla asist yapabilmek” diyen Fransız futbolcu: Yüzde 100’üme ulaştığımda bu takıma çok daha fazlasını katacağım.''

    Fenerbahçe'nin Monaco'dan kadrosuna kattığı , İsviçre'deki kampta açıklamalarda bulundu. İşte Fransız oyuncudan inciler:
    -Çok iyi çalışıyoruz. Bu şekilde devam etmeliyiz.
    -Henüz yüzde 100'üde değilim. Takımla sadece 3-4 gündür iyi bir şekilde antrenmana çıkabildim.
    -Sporting maçında zorlandığımı hissettiğim anlar oldu. Buna rağmen iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Yüzde 100'üme ulaştığımda bu takıma çok daha fazlasını katacağım.

    GOLCÜ DEĞİL PASÖRÜM
    Ben öyle çok büyük bir golcü değilim. Daha ziyade asist yapan, pasör bir oyuncuyum. Saha içinde çalışan, mücadele eden bir oyuncu olarak nitelendirebilirim kendimi.
    -Kale önünde hiçbir zaman egoist olmadım.
    -Sporting Lizbon maçındaki gibi pozisyonlar gelirse tabii ki gollerimle de katkıda bulunmak isterim.
    -Hedefim sezon içerisinde 5 ile 7 arası gol atmak. Ama asıl amacım bundan daha fazla asist yapabilmek.

    İŞİMİZİ İYİ YAPARSAK ŞAMPİYON OLABİLİRİZ
    "Buraya iyi bir takımdan geldim. Umarım bu görüntüyü Fenerbahçe'de de aynı şekilde sağlarız. Saha içerisinde sağlam bir takım olabilirsek, antrenmanlarımızı bu şekilde birbirimize yardım ederek yapmaya devam edersek ve üzerimize düşen görevleri her zaman yerine getirirsek neden olmasın? Tabii ki şampiyon olabiliriz."

    VALBUENA VE PERSİE ÇOK İYİ OYUNCULAR
    "Hem Valbuena hem de Van Persie gerçekten çok iyi oyuncular. Saha içerisinde iyi bir uyum yakalamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar da gayet iyi bir iletişimimiz var. Ama artık yaptığımız işleri daha basitleştirmemiz gerektiğine inanıyorum. O otomatikliği kazanmamız lazım. Top bizdeyken hep fark yaratan oyuncular olmalıyız."


    Emre BOL
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:14
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