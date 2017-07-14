Bu daha başlangıç
İlk maçında golünü atan? Nabil Dirar iddialı konuştu. “Hedefim bu sezon 5-7 gol. Asıl amacım ise bundan daha fazla asist yapabilmek” diyen Fransız futbolcu: Yüzde 100’üme ulaştığımda bu takıma çok daha fazlasını katacağım.''
-Çok iyi çalışıyoruz. Bu şekilde devam etmeliyiz.
-Henüz yüzde 100'üde değilim. Takımla sadece 3-4 gündür iyi bir şekilde antrenmana çıkabildim.
-Sporting maçında zorlandığımı hissettiğim anlar oldu. Buna rağmen iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Yüzde 100'üme ulaştığımda bu takıma çok daha fazlasını katacağım.
GOLCÜ DEĞİL PASÖRÜM
Ben öyle çok büyük bir golcü değilim. Daha ziyade asist yapan, pasör bir oyuncuyum. Saha içinde çalışan, mücadele eden bir oyuncu olarak nitelendirebilirim kendimi.
-Kale önünde hiçbir zaman egoist olmadım.
-Sporting Lizbon maçındaki gibi pozisyonlar gelirse tabii ki gollerimle de katkıda bulunmak isterim.
-Hedefim sezon içerisinde 5 ile 7 arası gol atmak. Ama asıl amacım bundan daha fazla asist yapabilmek.
İŞİMİZİ İYİ YAPARSAK ŞAMPİYON OLABİLİRİZ
"Buraya iyi bir takımdan geldim. Umarım bu görüntüyü Fenerbahçe'de de aynı şekilde sağlarız. Saha içerisinde sağlam bir takım olabilirsek, antrenmanlarımızı bu şekilde birbirimize yardım ederek yapmaya devam edersek ve üzerimize düşen görevleri her zaman yerine getirirsek neden olmasın? Tabii ki şampiyon olabiliriz."
VALBUENA VE PERSİE ÇOK İYİ OYUNCULAR
"Hem Valbuena hem de Van Persie gerçekten çok iyi oyuncular. Saha içerisinde iyi bir uyum yakalamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar da gayet iyi bir iletişimimiz var. Ama artık yaptığımız işleri daha basitleştirmemiz gerektiğine inanıyorum. O otomatikliği kazanmamız lazım. Top bizdeyken hep fark yaratan oyuncular olmalıyız."
Emre BOL
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:14
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İşte Tahkim'in Olcan Adın kararı
Toplam 35
Yorum
t4532 Paldır küldür külüstür saray!
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Galatasaray dondu!
Toplam 82
Yorum
t4532 Bırakın yerdeki FB'lileri, kargalar haberi havadayken duymuşsa gücü gülmekten tükenip patır patır düşmüşlerdir
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Trabzonspor'da keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
hakan yakındır isimli yorumcu aldınmı cevabını ben iddaa ediyorum bu sezon trabzon hem gs hem bjk hem fb den daha iyi olacak yani şampıyonnnn
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