 Başkan Yıldırım heyecan yaptırdı – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Başkan Yıldırım heyecan yaptırdı

    Başkan Yıldırım heyecan yaptırdı
    Fenerbahçe'de transferde durgun günler yaşanırken, başkan 'ın önceki gün yurt dışına çıkması, ardından idari menajer Hasan Çetinkaya'nın takımın sabah yaptığı antrenmana katılmaması gündemin bir anda ısınmasına yol açtı. Nereye gittiği açıklanmayan Yıldırım'ın dün gece saatlerinde İstanbul'a döndüğü öğrenildi.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:49
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