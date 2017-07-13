 UEFA’dan teftiş – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    UEFA’dan teftiş

    UEFA’dan teftiş

    UEFA yetkilileri, ’nı gezerek, incelemelerde bulundu. Avrupa Ligi maçları için yapılan teftişin başarılı geçtiği öğrenildi

    UEFA yetkilileri, 'nda incelemelerde bulundu. "UEFA Saha İncelemesi" adı altında gerçekleştirilen denetlemede, Fenerbahçe Dış İlişkiler Müdürü Turgut Acar ile Ülker Stadı Müdürü Ayhan Bak konuk heyete eşlik etti. UEFA Müsabaka Direktörü Hasni Ajala, UEFA Operasyon ve Yayın Müdürü Pekka Odriozola Martensson, UEFA Operasyon ve Yayın Sorumlusu Emsal Şenil denetleme öncesi statta bir toplantı gerçekleştirdi.

    MEMNUN AYRILDILAR
    Turgut Acar ile stat müdürü Ayhan Bak, toplantının ardından konuk heyete stadı gezdirdi. Tribünlerde ve televizyon stüdyolarında da incelemelerde bulunan UEFA yetkililerinin teftişten memnun şekilde ayrıldıkları öğrenildi.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:12
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