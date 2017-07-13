UEFA’dan teftiş
UEFA yetkilileri, Ülker Stadı’nı gezerek, incelemelerde bulundu. Avrupa Ligi maçları için yapılan teftişin başarılı geçtiği öğrenildi
MEMNUN AYRILDILAR
Turgut Acar ile stat müdürü Ayhan Bak, toplantının ardından konuk heyete stadı gezdirdi. Tribünlerde ve televizyon stüdyolarında da incelemelerde bulunan UEFA yetkililerinin teftişten memnun şekilde ayrıldıkları öğrenildi.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:12
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Babacar Beşiktaş'a doğru
Toplam 9
Yorum
Savas babacar verilecek parayı abubacar a versek daha anlamlı olmazmı? adam tam aradığımız golcu. diğeri tam bir soru işareti
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Valbuena: "Daha iyiye gidiyoruz"
Toplam 4
Yorum
ah volkan vah volkan her maca 1-0 gerıde baslıyoruz bunun yuzunden 2macta 2 hatalı gol 50macta oynarsa ne olacak bılmıyom refleks kalmamıs yer tutmada yok yokyok
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Eder: Beşiktaş’ı çok isterim
Toplam 14
Yorum
thebarbaros eder mi ? bence etmez !
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